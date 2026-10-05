Venezuela se queda a un paso del oro en el Sudamericano Sub-20 de Futsal

Venezuela salió a disputar la final con personalidad y pone contra las cuerdas a una de las grandes potencias del futsal sudamericano. El equipo dirigido por Robinson Romero apostó por un juego intenso, vertical y veloz, una fórmula que le permitió competir de tú a tú ante Brasil.

La recompensa llega en los pies de Endrick Fuenmayor, quien marca el 1-0 y desata la celebración en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

Con la ventaja en el marcador, la selección nacional sostiene el resultado durante buena parte del compromiso y muestra la solidez que la lleva hasta la definición del campeonato.

Brasil encuentra la remontada

El conjunto brasileño no bajó los brazos y aumentó la presión sobre el arco venezolano. La Vinotinto resistió, pero el partido entra en sus últimos tres minutos con todo todavía por decidir.

Caetano Davi aparece en el momento clave y coloca el 1-1. Apenas 15 segundos después, Brasil vuelve a golpear y toma la ventaja por intermedio de Odanagne De Souza.

Con Venezuela en busca del empate, Mutillo Araujo aprovecha el momento para marcar el tercer tanto brasileño y coloca el 3-1 definitivo.

Plata para una Vinotinto que deja huella

El resultado entrega el oro a Brasil, pero Venezuela se queda con una medalla de plata que confirma el crecimiento del futsal nacional en la categoría Sub-20. La selección suma así su segundo subcampeonato en la historia del Sudamericano y se consolida entre los equipos más competitivos de la región.

Colombia completa el podio con la medalla de bronce, mientras Venezuela cierra una campaña que deja buenas sensaciones y refuerza el camino de preparación para sus próximos compromisos internacionales.