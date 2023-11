Mundial Sub 17: Estas fueron las impresiones de Ricardo Valiño tras la derrota de Venezuela ante Alemania (+Video)

Este sábado 18 de noviembre se disputaron la última tanda de encuentros correspondientes a la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 2023 disputado en Indonesia. En este sentido, la Selección de Venezuela Sub-17 medía fuerzas ante su similar de Alemania en el Estadio Internacional de Jakarta, en lo que sería la definición por el liderato del grupo F.

Los dirigidos por Ricardo Valiño llegaban al encuentro con un envión anímico importante, tras haber asegurado su pase a los octavos de final el pasado viernes como uno de los mejores terceros del campeonato. No obstante, la Vinotinto iba con le objetivo de mantener el buen presente que mostró ante Nueva Zelanda y México, para asegurar el primer lugar del grupo.

No obstante, Venezuela se encontró con una sólida selección germana, la cual anotó el primer gol del encuentro al primer minuto del encuentro, luego de que Robert Ramsak hallara desprevenido a Yiandro Raap para anotar el primer gol teutón. Asimismo, Eric Da Silva y David Odogu, fueron los encargados de anotar el segundo y tercer gol para Alemania respectivamente, y colocar el 3-0 definitivo en el marcador.

De esta manera, y por la victoria de México 4-0 ante Nueva Zelanda, la delegación venezolana Sub-17 cayó a la tercera posición del grupo de la Copa del Mundo de la categoría 2023 albergada en Indonesia.

Palabras de Valiño

Luego de finalizado el encuentro, el estratega de la Selección Sub-17 de Venezuela, Ricardo Valiño, se acercó a los medios de comunicación para dar su perspectiva sobre el encuentro ante Alemania. “En líneas generales no dimos un buen partido. En estas instancias del torneo, con estos niveles y contra estos rivales, este tipo de desatenciones pegan mucho en lo emocional”, subrayó Valiño.

“No tuvimos la agresividad, la confianza, no podíamos sostener mas de tres pases consecutivos. Nos tiene que servir de enseñanza, no nos tenemos que caer y tenemos que trabajar mucho en lo anímico porque los chicos son conscientes que no dieron un buen partido y nosotros tenemos que pensar ya en el partido del martes”, concluyó Ricardo Valiño.

La Vinotinto medirá fuerzas ante Argentina en los octavos de final del Mundial el próximo martes 21 de noviembre. “Hay que jugar un partido perfecto a una intensidad altísima y ser efectivos en las oportunidades que tengamos”, mencionó el estratega argentino, quien no sabe si David Martínez estará presente en el primer partido de eliminación directa.