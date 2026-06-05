Maurice Revello no descansa este fin de semana

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Luis Meza / @aluismeza

Meridiano Televisión trae en exclusiva para ti a partir de hoy la transmisión de 5 partidos candentes que serán distribuídos durante toda la programación del fin de semana, en vivo y directo por señal abierta y streaming para todo el territorio nacional.

Grupo A ve acción hoy

Colombia y China son los encargados de aperturar las transmisiones de hoy a las 9:00 am. Los cafeteros son los únicos de la tabla que no han podido conseguir puntos en lo que va del campeonato. En su debut, cayeron 5-3 ante Arabia Saudita. Ahora, tendrán la posibilidad de aliviar su panorama con un triunfo sobre la selección asiática.

China por su parte maneja un balance de una victoria y una derrota. Han tenido un inicio competitivo y son amplios candidatos a seguir con vida en el torneo.

A las 12:30 pm la cita será el turno de los saudíes y los tunecinos. Ambos, hasta los momentos, han sido los mejores equipos del grupo y librarán uno de los partidos más electrizantes del certamen.

Grupo B regresa este sábado.

En la jornada sabatina el grupo B regresa a la acción. Japón y Canadá se cruzan a las 9:00 mientras que, Portugal y Costa de Marfil, se enfrentarán al mediodía (12:30 pm). Este último choque será el que acapare la atención de todos, pues las dos oncenas llegan con un altísimo nivel

Para el Domingo

República Democrática del Congo saltará al campo nuevamente para verse las caras con Colombia a las 9:00 am. Recuerda que con Meridiano Televisión disfrutas todos los partidos del Maurice Revello en exclusiva.