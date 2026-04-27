La Vinotinto Femenina quiere su primera victoria en el Sudamericano Sub-17

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Tras un debut amargo ante la potencia de Brasil, la Vinotinto Femenina se prepara para un duelo crucial este lunes.

El combinado nacional se medirá ante su similar de Ecuador en la segunda jornada del Sudamericano Femenino Sub-17, con la misión de sumar sus primeros puntos y reengancharse en la pelea por los puestos de vanguardia del Grupo B.

El equipo dirigido por Dayana Farías, llega a este compromiso tras caer 2-0 frente a la "Canarinha" en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay.

Pese al resultado adverso, el conjunto criollo mostró tramos de orden defensivo y garra, virtudes que esperan transformar hoy en volumen de juego ofensivo para doblegar a la escuadra meridional.

Necesitan un buen resultado

Tras irse en blanco en la primera fecha, la delantera venezolana necesita capitalizar las transiciones rápidas para batir la portería ecuatoriana. Además, el equipo no puede repetir los mismos errores defensivos que en el debut.

Una victoria hoy es vital. Sumar tres puntos permitiría a Venezuela escalar a los primeros dos lugares de la clasificación, dependiendo del resultado entre Uruguay y Brasil, manteniendo vivo el sueño de avanzar a la siguiente fase y clasificar al Mundial de la categoría.

Buscan su primer triunfo

La Vinotinto Femenina volverá al Estadio Ameliano a las 4:00 PM (hora de Venezuela), para enfrentarse a la "Tri", quien hasta el momento aún no había jugado en esta edición del Sudamericano.

El desafío será pasar página tras el traspié inicial y demostrar que el fútbol femenino venezolano tiene los argumentos necesarios para ser protagonista en el continente.