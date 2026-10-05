La Vinotinto choca contra Jordania para cerrar su gira asiática

El telón de la ventana de selecciones está a punto de bajarse para el combinado tricolor. La Vinotinto afrontará este martes 6 de octubre su tercer y último compromiso amistoso del parón, midiendo fuerzas ante Jordania sobre el King Abdullah II Stadium, a partir de la 1:00 PM (hora de Venezuela).

El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo busca coronar el trabajo de estas semanas con un triunfo que refleje el buen funcionamiento colectivo mostrado hasta el momento.

En sus dos presentaciones previas, la selección dejó muy buenas sensaciones en el plano táctico e intensidad defensiva, firmando un sólido empate sin goles (0-0) frente a Corea del Sur y cayendo por un ajustado 2-1 ante Japón en un duelo marcado por la polémica.

No obstante, el propio cuerpo técnico ha señalado que el gran hándicap a corregir en este cierre de gira ha sido la falta de efectividad en el último tercio de cancha, un factor determinante que impidió cosechar mejores resultados en el marcador global.

Oportunidad para las nuevas promesas

Para este último examen, el escenario sufrirá una modificación. Con el objetivo de dosificar cargas y dar espacio al talento emergente, jugadores habituales de la columna vertebral como Cristian Cásseres, Yangel Herrera, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi y Gleiker Mendoza fueron liberados para regresar a sus respectivos clubes.

Esta decisión abre la puerta para que una camada de jóvenes tome galones y asuma mayor responsabilidad en el esquema nacional. Nombres de proyección como Marco Libra, Yerwin Sulbarán, Román Davis, Nicola Profeta y Sebastián Mendoza buscarán demostrar que cuentan con el nivel necesario para consolidarse en la órbita de la Absoluta.

La Vinotinto saldrá a la cancha en Amán con la convicción de regalar una alegría a la hinchada venezolana y cerrar el parón con un triunfo balsámico.