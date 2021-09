Dura baja: Salomón Rondón no estará para la triple fecha

María José Frontado R. | @majofronttado

'El Gladiador' se perderá la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022. La noticia se dio a conocer en las redes sociales de la selección nacional. Rondón no estuvo en la fecha FIFA ni en la Copa América por lesión.

Sin dar motivos de la ausencia, el jugador había concretado su fichaje por el Everton de la Premier League y las restricciones de los viajes desde Inglaterra por COVID-19 son extremamente exigentes.

@salorondon23 no podrá asistir a la convocatoria de la triple fecha de la #Vinotinto 🆚 Argentina, Perú y Paraguay.



“Siento no poder defender los colores de la @SeleVinotinto en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes…” pic.twitter.com/9PmstBtujv