Leo González: "Hoy estamos buscando jugar con dos puntas arriba"

La Vinotinto

Miércoles 1| 4:25 pm





María José Frontado R. | @majofronttado

Leo González, director técnico de La Vinotinto responde a los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al choque de este jueves frente a Argentina en el Estadio Olímpico de la UCV.

Sistema de juego. "La idea es hacer un sistema con un 4-4-2, que se asemeje a un 4-2-3-1. La línea de 5, por ahora, no la estamos manejando. Queremos tener un equipo que pueda jugar y generar ocasiones de gol".

Objetivo. "El objetivo es que la gente disfrute con responsabilidad. Vinimos con muy poco tiempo de trabajo, tenemos bajas de jugadores importantes, pero con los que tenemos acá intentaremos que ellos saquen a relucir, se distiendan un poco y de disfrutar del momento con resposabilidad".



El equipo. "A pesar de que hay poco tiempo, ayer trabajamos y tenemos a gente muy inteligente que puede agarrar la idea táctica rápido".



Lateral zurdo. "Estamos intentando y buscando la posibilidad de que juegue un lateral de perfil zurdo, en esto estamos apostando. La selección hace muchos años que carece de eso y estamos tratando de darle esa posibilidad con jugadores locales como Óscar González o Daniel Carrillo que viene jugando en el extranjero".



La idea de utilizar un trivote. "Apenas ayer tuvimos la posibilidad de trabajar en grupo, y hoy lo haremos nuevamente para tomar la decisión. Un trivote no es nada desacertado, pero hoy estamos enfocados en trabajar con dos puntas arriba".



Balón detenido. "Es importante para nosotros. En los últimos 10 partidos de la selección, de 15 goles que le han convertido, por lo menos, 6 o 7 han sido en pelota parada. Estamos intentando que los jugadores estén más concentrados. Con unas jugadas que estamos trabajando poder hacerle daño al rival también".



Contrarrestar a Argentina. "Con orden y líneas cortas trataremos de dinamizar las posibilidades la fluídez de que ellos nos hagan daño".



Fundamentos que dejó José Peseiro. "Todo sabemos lo que vino haciendo el profe Peseiro. Lamentablemente en la Copa América tuvo a muchos lesionados y el tema de la pandemia. Yo me encuentro a un equipo de muy buenos jugadores, bien estructurado con muchas ganas y hambre. Nosotros le daremos nuestro propio matiz".



Valoración de José Peseiro. "No soy el más indicado en dar una valoración, es difícil dársela cuando tuvo tantos problemas como entrenador, nunca pudo tener al equipo completo. Es capaz porque he hablado con los jugadores y parte de su cuerpo técnico".



Aspectos a mejorar. "La tenencia. Necesitamos que este equipo pueda atacar más y sea alegre. Sacar adelante esa hambre de juego, técnicas individuales y esa riqueza de jugadores que tenemos de la mitad para arriba".



Significado de recibir al campeón de América. "¿A quién no le va a gustar jugar con el campeón de América?, Eso te da mayor empuje y motivación. Te fortalece que los jugadores estarán concentrados en el partido. Con orden le podremos hacer daño".



Marcaje a Leo Messi. "Eso es muy difícil, ¿Cómo haces para marcar a un jugador todo el terreno del juego? Es complicado. Esto es un equipo en conjunto".



Presión al enfrentar a Argentina. "El debutar ante uno de los más grandes de Sudamérica me da tranquilidad, me fortalece y me motiva. El que no quiera jugar frente a Argentina no es jugador de fútbol".



Tácticas para el partido ante Perú. "Hoy solo estamos enfocados en Argentina, vamos a ir partido a partido. Lo importante es el aquí y el ahora.