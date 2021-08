Renunció el preparador de porteros de la Vinotinto por impagos

María José Frontado R. | @majofronttado

La Federación Venezolana de Fútbol vuelve a estar en el ojo del huracán esta semana al conocerse que el preparador de porteros de La Vinotinto, Daniel Correia, ha renunciado de su cargo por impagos.

La renuncia se debe a impagos de parte de la nueva directiva de la FVF tras finalizar la participación de la selección nacional en la Copa América, así lo informó el periodista Carlos Tarache en su cuenta de Twitter. También destacó que puede existir más renuncias por parte del cuerpo técnico debido a los impagos a estos mismos. Todo esto a pocas semanas de la triple fecha para las Eliminatorias de Qatar 2022.

* Todavía no se define quien ocupará el cargo de cara a los venideros compromisos.



⚠️ Fuentes me comentan que la situación interna en la #FVF no es la mejor de todas y que la posibilidad de que una ola de denuncias se destape (impagos) es cada vez más probable.