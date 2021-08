Daniel Carrillo y su poderío defensivo con miras a La Vinotinto

La Vinotinto

Carlos A. Chacón || @Chacon_200520

Daniel Carrillo, el pionero criollo en la UEFA Conference League, es consciente del buen momento que vive en Europa con el KuPs Kuopio de Finlandia y ya piensa en una posible convocatoria de La Vinotinto.

El lateral izquierdo, que en este 2021 arribó al viejo continente para jugar con el KuPs, se ha convertido en un pilar de su elenco y registra 1.973 minutos entre Liga, Conference League y Copa, en este último se proclamó campeón hace un par de meses, siendo su primer título en el extranjero.

Tras muy buenas actuaciones y un ritmo muy interesante en el cuadro aurinegro finlandés, Carrillo demostró estar enfocado y preparado para una posible convocatoria de la selección nacional.

“Pienso que si sigo con este buen rendimiento puede llegar la convocatoria pronto, con el favor de Dios. En lo defensivo podría aportar a la selección ya que ese ha sido uno de mis fuertes desde que empezó mi carrera”, confesó el jugador en una entrevista exclusiva para Meridiano.

Carrillo, que ya tuvo un pasado con La Vinotinto en la categoría Sub-20, disputó el Sudamericano de Uruguay en el 2015 y participó en tres partidos de ese certamen (220 minutos totales para él).

Él, que cuenta con 25 años, es lateral zurdo de naturaleza; sin embargo, tras su llegada a Finlandia ha sido utilizado como carrilero por ese mismo costado.

“Tengo toda mi carrera como lateral, pero como carrilero también me siento bien y me he adaptado bien a esa posición”, aseguró.

El oriundo de La Carucieña (estado Lara) jugó en Venezuela con el Deportivo Lara, donde empezó como juvenil y poco a poco ganó protagonismo en el equipo rojinegro, donde logró el bicampeonato del Torneo Clausura (2017 y 2018).

La actualidad envidiable

“Ahora físicamente me siento muy bien aunque he jugado casi todos los partidos me siento aún fuerte físicamente. En lo deportivo me he adaptado muy bien al fútbol de aquí, en lo social si me ha costado muchísimo, por el tema del idioma pero poco a poco voy mejorando”, acotó el jugador larense.

Carrillo, resaltó que trabaja con mucho enfoque y compromiso a diario, ya que tiene la mentalidad puesta en mantenerse como titular en el club.

“El buen rendimiento se debe al trabajo de todos los días en cada entrenamiento, de mantenerme comprometido en cada partido, me he estado enfocando en trabajar los centros y la pegada al arco”, añadió.

Tras seis meses en Finlandia tiene un increíble registro de 25 partidos, donde ha sido titular en 21 de ellos.

“Pienso que en ofensiva he mejorado bastante, también en lo físico ya que como carrilero tengo que llegar más al área rival y por ahí se puede correr un poco más”, dijo el zurdo.

Durante su naciente estadía en el equipo, ya suma un título de la Suomen Cup (Copa Finlandia) y un gol (en el mencionado certamen ante el Gnistan); además, deleita con su juego ofensivo, donde ha podido repartir par de asistencias importantes.