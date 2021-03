Peseiro afirma que Venezuela tiene centrados sus esfuerzos en la Copa América

La Vinotinto

El seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro, aseguró este martes que La Vinotinto se encuentra centrando sus esfuerzos en su preparación para la Copa América que se disputará en Argentina y Colombia a partir del 13 de junio.



"Ahora estamos pensando en Ecuador y Perú y, después pensaremos en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú", dijo Peseiro sobre sus rivales del grupo B en una rueda de prensa, aunque no dejó claro cómo se está llevando a cabo esta preparación.



Indicó que la selección buscará hacer lo "mejor posible" ante sus contrincantes y señaló como importante el hecho de que los "sueños no te limitan".



Recordó que la mejor participación que tuvo Venezuela fue en 2011 cuando con el entonces seleccionador César Farías llevó el equipo a las semifinales. Dijo que espera poder alcanzar un buen resultado en esta oportunidad.



Asimismo, manifestó su confianza en la Conmebol para garantizar la seguridad de los equipos y personal técnico en los partidos que se disputarán a partir de junio de este año en medio de la pandemia por la covid-19.



"Estamos tranquilos de que vamos a hacer la Copa América y vamos a hacer todo como hicimos hasta ahora para mantener la salud y la seguridad de esta contaminación que está afectando a todos", agregó.



El seleccionador indicó que no tiene claro si habrá cambios en la cantidad de jugadores que podrá llevar debido a la pandemia, pero añadió que no descarta llevar a los cuatro porteros de La Vinotinto, Wuilker Fariñez, Alain Baroja, Joel Graterol y José David Contreras.



Peseiro también mostró preocupado por el atraso en el inicio de la Liga de fútbol local por la falta de actividad de los jugadores. EFE