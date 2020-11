Peseiro: Planteamos un equipo defensivo y compacto

La Vinotinto

CARACAS. El estratega portugués declaró no estar satisfecho luego del resultado final en Sao Paulo.“En verdad no estoy contento, porque perdimos y cuando se pierde no se puede estar completamente satisfecho. Puedo decir que los jugadores cumplieron todo lo que queríamos. Planteamos un equipo defensivo y compacto, ahí hicimos un trabajo fantástico y por eso Brasil no ha creado la cantidad de ocasiones que normalmente crea. Aun así, no quedamos a gustos porque no pudimos agredir al oponente como queríamos” aseveró el madamás.

Destacó el trivote en los últimos compromisos de La Vinotinto y que en un futuro espera manejar su idea.“Cuando no jugamos con una línea de tres volantes recibimos tres goles ante Colombia. Hay que ser realistas, estoy aquí para tomar decisiones. Me gustaría en un futuro y cuando tenga tiempo trabajándolo, llevar un modelo más ofensivo. Tenemos jugadores para hacerlo, pero debemos prepararnos” afirmó.

La selección nacional buscará sus primeros tres puntos en casa ante la selección de Chile este martes 17 de noviembre en el estadio Olímpico de la UCV. Para ese compromiso no podrá contar con Tomás Rincón por acumulación de tarjetas amarillas y espera le evolución de los laterales lesionados, tanto de Roberto Rosales como la de Rolf Feltscher. Para ese duelo estará disponible, el volante que hace vida en España, Yangel Herrera.