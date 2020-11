La Vinotinto igualó marca de hace 20 años de pólvora mojada

El regreso de Rondón no significó goles| Prensa Vinotinto

Pablo Alejandro Rondón

CARACAS. Desde hace 20 años, La Vinotinto no era entrenada por un seleccionador extranjero, desde la era del argentino José Omar Pastoriza (QEPD), hasta que en este 2020 el portugués José Peseiro asumió el mando. Pero, algunas cosas no cambian, y desde hace dos decenas de calendarios, el combinado patrio no se quedaba sin goles en sus tres primeros duelos premundialistas.

En el camino hacia Corea del Sur y Japón 2002, otra coincidencia al ser un mundial asiático como lo será esta cita en Qatar 2022, el elenco venezolano no anotó en la primera fecha, contra Ecuador (derrota 2-0), ni en la segunda frente a Argentina (0-4), y completó la negativa racha en visita a Colombia (3-0).

Solo en el cuarto duelo, contra Bolivia en San Cristóbal, se quebró la cadena al hacer hasta cuatro tantos y vencer a Bolivia (4-2). Miguel Mea Vitali, Ruberth Morán, Giovanni Savarese y Edson Tortolero pusieron punto y final.

Luego de la caída este viernes a expensas de Brasil en Sao Paulo (1-0), que contó con el retorno del goleador histórico José Salomón Rondón, la oncena nacional ya tiene 270 minutos de premundial sin hacer daño a sus rivales. Colombia (3-0) y Paraguay (0-1) son los otros resultados negativos y sin movimiento en la pizarra.

Algo que no ha pasado es que Venezuela se ha ido de sus cuatro encuentros iniciales en rutas de CONMEBOL de citas universales sin celebrar un gol, en ninguna de sus participaciones en ciclos de clasificación. Por lo que, de no convertir frente a Chile este martes 17 de noviembre, a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico de la UCV, podría llegar a hechos inéditos, de la mano del lusitano.