Hansi Flick condecorado con el premio que todo entrenador quiere en LaLiga

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El FC Barcelona de la mano de Hansi Flick completó una temporada 2025-26 llena de éxitos y buen andar del equipo en la mayoría del recorrido. Sobre todo, en el plano doméstico, en el que estuvo cerca de llevarse otro triplete y se quedó con un doblete importante: LaLiga y Supercopa de España.

Todo lo anterior ha dado al entrenador alemán un nuevo envión en su cargo de mandamás de ese banquillo azulgrana, pero no es lo único, porque también esos logros lo hicieron merecedor de una distinción.

Justamente, el premio que ahora suma el teutón a su palmarés individual es haber sido seleccionado como el "Entrenador de la temporada" por parte de LaLiga.

Sin duda alguna, todo influenciado en que llevó al equipo catalán a su segundo título liguero de forma consecutiva con una base de jugadores formada en la 'Masía', la cantera culé.

Hansi Flick prepara un Barcelona aún mejor

Con la temporada ya terminada, el estratega estaría ya pensando en los objetivos del siguiente curso y habría pedido al club reforzar en algunas áreas puntuales, que fortalecieran aún más esa plantilla.

El énfasis estaría en el ataque, al que ya llegó Anthony Gordon proveniente del Newcastle y donde también se espera un centrodelantero, tras la salida de Robert Lewandowski, que promedió 30 goles por campaña.

Según la prensa española, como Sport y Mundo Deportivo, el preferido de Hansi Flick sería el argentino Julián Álvarez, hoy en el Atlético de Madrid, club que estaría pidiendo unos 150 millones para su salida.