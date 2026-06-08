Liga FUTVE: Carabobo no falla en casa y se titula campeón del Torneo Apertura

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Este domingo 7 de junio marcó el cierre del Torneo Apertura 2026 de la Liga FUTVE, el cual fue testigo de una gran final que protagonizaron Carabobo FC y Academia Puerto Cabello. Luego de 90 minutos de mucha intensidad y buen juego, los granates se impusieron por 2 a 1 para titularse campeones.

Dominio absoluto del Carabobo

El primer tiempo se caracterizó por el gran despliegue táctico y físico del conjunto granate, pues dominaron prácticamente todas las facetas del juego. Las jugadas de mayor peligro se vivieron sobre el arco académico, y justamente al minuto 23 se movió el marcador con la primera anotación.

Luego de una internada al área, Carabobo consiguió un penal que ejecutó con efectividad Eric Ramírez (26') por debajo del guardameta Luis Romero. Si bien no hubo más daños tras el gol, un remate de Yohandry Orozco y un cabezazo del defensor Stefan Obradovic levantaron a más de un aficionado de su asiento.

Para el complemento la intensidad subió un nivel más. Los granates insistieron a más no poder hasta que un pase filtrado de Orozco encontró a un habilitado Loureins Martínez (58') que no perdonó en el área chica para aumenta la ventaja.

Academia no paró de atacar el arco de un Lucas Bruera que sacó todo tipo de balones, erigiéndose así como el MVP de la final. Sin embargo, en la recta final no pudo detener un remate raso de Edwin Pernía (90+4') que se coló al fondo de las redes para el tanto del descuento.

Es así como el Carabobo FC suma un nuevo título corto en su historia, el tercero luego del Torneo Apertura 2024 y del Torneo Clausura 2025.