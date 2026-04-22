Caracas FC confirma salida de Fernando Aristeguieta

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La historia entre Fernando Aristeguieta y el Caracas FC han tomado caminos separados oficialmente, luego de que el club anunciara este miércoles 22 de abril que el entrenador venezolano no formará parte en lo resta de temporada en la Liga FUTVE 2026.

Los "Rojos del Ávila" confirmó la salida de su director técnico, quien presentó su renuncia el martes 21 de abril en horas de la mañana. La decisión fue aceptada por la directiva, marcando así el final de su etapa al frente del equipo avileño, en un mensaje cargado de agradecimiento bajo el lema “Gracias, Fernando”.

Durante su gestión de un año y nueve meses, Aristeguieta dirigió un total de 82 partidos oficiales, distribuidos entre la Liga FUTVE, la CONMEBOL Sudamericana y la Copa Venezuela. Su balance fue de 29 victorias, 27 empates y 26 derrotas, destacando especialmente por llevar al club a clasificar durante dos temporadas consecutivas a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, fortaleciendo la presencia internacional del Caracas FC.

Fernando Aristeguieta renuncia del Caracas

Más allá de los resultados, el club resaltó que Aristeguieta representa una parte importante de su identidad, recordando su vínculo tanto como jugador como entrenador. La institución agradeció su compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia, deseándole el mayor de los éxitos en los desafíos futuros que emprenda en su carrera.