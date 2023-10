Caracas FC celebra su aniversario con la mente puesta ante Carabobo

Este miércoles 4 de octubre se cumplen 34 años de la adquisición del Caracas Fútbol Club por parte de la Organización Deportiva Cocodrilos (ODC), por parte del Dr. Guillermo Valentiner, quien inició el sueño de formar el club más grande de Venezuela.

El club fue fundado en 1967 por un grupo de aficionados al deporte y veteranos ex profesionales de la disciplina, que soñaron fundar un club de fútbol en la capital de Venezuela. En sus primeras instancias, el equipo participó en torneos amateurs de la ciudad.

En 1984, el Caracas FC ingresó al fútbol profesional, participando en el campeonato de Segunda División con el nombre de Caracas Yamaha FC. Ese año, el club logró proclamarse campeón tras haber clasificado invicto en la primera etapa. Al obtener el pase a la Primera División en 1985, el equipo modificó su denominación a Caracas Fútbol Club. Sin embargo, entre 1985 y 1988, la institución enfrentó dificultades económicas que impidieron que el conjunto alcanzara el nivel competitivo esperado por la fanaticada capitalina.

Para el año 1989, el Dr. Guillermo Valentiner, a través de la Organización Deportiva Cocodrilos, adquiere al Caracas Fútbol Club. Con la inversión del Dr. Valentiner, el club comenzó a resurgir y en 1991-1992 conquistó su primer campeonato de Primera División.

El Caracas Fútbol Club es, a la fecha, la institución más ganadora del fútbol profesional venezolano, con 12 títulos de Primera División, 6 Copas Venezuela, 1 Copa República Bolivariana de Venezuela, 4 Torneos Apertura, 6 Torneos Clausura, 1 Campeonato Segunda División, 1 Campeonato de Reserva, 8 Campeonatos Sub 20, 1 Campeonato Sub 19, 1 Campeonato Sub 18, 6 Campeonatos Sub 17, 5 Campeonatos de la Liga Nacional Femenina, 2 Copas Venezuela Femenina y 1 Campeonato de la Liga Nacional Femenina Sub 18, entre otras conquistas, en distintas categorías y competiciones.

Caracas FC es uno de los equipos más importantes de América del Sur. El club ha logrado clasificar a la Copa Libertadores en 18 ocasiones, siendo el equipo venezolano con más participaciones en el torneo.

Además posee el record de ser el club venezolano que mas lejos ha llegado en Copa Libertadores, siendo la instancia de los Cuartos de Final alcanzados en el año 2009, donde caerían ante Gremio de Porto Alegre.

Caracas FC visitará este domingo a Carabobo FC, en un partido donde ambos equipos se juegan el pase al G4 final de la Liga FUTVE y su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.