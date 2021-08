Distrito Capital inauguró torneo de Futsal con broche de oro

Fútbol Venezolano

Lunes 30| 8:10 pm





El Parque Naciones Unidas vivió una fiesta de fútbol sala este sábado 28 de agosto en la inauguración del Torneo Distrital de Futsal que organiza la Asociación de Distrito Capital que preside el Sr. Elio Quintal.

El evento inició a las 10:00 a.m con el desfile de los 25 equipos que dijeron presente en el tabloncillo de El Paraíso para abrir las puertas al fútbol sala. Los clubes asistentes fueron: Falcons, La Salle, Vikingos, Abraxas, Ursimbol, Barnije, Real Libertad, Supercampeones, La Qadra, Calasanz, CANDC, Carmelo FC, La Ladera, Fuerza Juvenil, Funvibra, Sueño Vinotinto FF, Reales del Futsal, Unión Libertador, Felinos, Navi, Mil Centro FC, La Rotaria FC, Pumas 23, Academia Acosta y Sport Los Mangos.

A través de las voces del animador deportivo del país, Atilano Hidalgo Peña, junto al locutor y comediante Johnny Micarelli, el magno evento también contó con la presencia de show de bailarines con el grupo Urbano más la elección de la madrina que terminó con las ganadoras de los clubes Carmelo FC (mini-madrina) y Fuerza Juvenil (Madrina).

La mañana sabatina cerró con tres encuentros de exhibición entre las categorías Sub 7, Sub 9 y Sub 11 con los conjuntos de Unión Libertador, La Qadra, Reales de Futsal y Pumas 23.

La próxima semana se espera la primera jornada del campeonato de fútbol sala distrital 2021. En los próximos días, la Asociación de Distrito Capital estará asignando el calendario de dicha competición.