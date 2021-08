Manuel Sulbarán se encomendó a un compañero para su primer gol como profesional

Fútbol Venezolano

CARACAS. Desde que Manuel Sulbarán debutó (18-03-2021) en Conmebol Libertadores han pasado casi cinco meses. Aquel día en apenas 15 minutos ante Junior de Barranquilla provocó un penal y con el tiempo ha ganado la confianza tanto del entrenador Noel Sanvicente y el cuerpo técnico, como de sus compañeros, para seguir sumando minutos hasta que llegó el tan ansiado primer gol como profesional en primera división.

Desde aquel debut internacional hasta el partido ante Mineros, el jugador nacido en El Vigía considera que ha mejorado en cuanto a su funcionamiento en el campo. “Siento que he mejorado y aprendido muchas cosas desde entonces; (…) hoy soy un poco más atrevido, sobre todo en las transiciones del equipo, porque es nuestra característica principal en la ofensiva y es como desequilibramos a los rivales” expresó el chamo de 18 años de edad.

Para el jugador tener altos niveles de confianza es sumamente importante. Es un estado que va ganando con los minutos en cancha y con las oportunidades que reciba del cuerpo técnico. “Siempre he sentido un poco de temor al disparar al arco, porque no quiero fallar; o se me pasa por la cabeza lo que piensen mis compañeros, pero poco a poco uno se va soltando cada vez más” recalcó.

El no equivocarse “es el mayor miedo que uno tiene. Me pasó contra Lala que fue mi primera titularidad, día en el que mis compañeros me pedían que me soltara porque me sentía muy nervioso. Siempre hacía los mismos movimientos y era predecible. Aquí todos me conocen como un jugador desequilibrante y que nunca es predecible, que el contrario no sabe hacia dónde voy agarrar y creo que influye mucho la confianza que tenemos los jugadores como el cuerpo técnico” agregó.

La jugada del gol

“Cuando me la pasó Richard Celis vi a Samson que se me estaba abriendo, pero recordé un consejo que me dijo Miguel Celis, a quien considero un gran amigo: ‘hermano la que te quedé dentro del área bomba, si la fallaste mala suerte que la siguiente tiene que salir, pero dentro del área bomba que va a salir el gol’ y por eso controlé la pelota, dudé si pasársela a Samson pero recordé esas palabras y logré cruzársela de palo al arquero para engañarlo. Hoy no saben lo feliz que me hizo eso” remarcó Sulbarán.

Por último, Sulbarán le dedicó el tanto “a mi novia Lucimar Pérez y mi tía Marisol, quien recientemente falleció, pero fue la que me llevó a jugar al fútbol de niño y me decía que mi primer gol o partido se lo dedicase a ella”. / Prensa Caracas FC