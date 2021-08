Eduardo Lima: Estos resultados del Atlético Venezuela son la muestra del trabajo

Fútbol Venezolano

Empezamos la tercera vuelta como queríamos, como la estábamos esperando durante las dos vueltas pasadas "

CARACAS. Tras una importante victoria ante UCV FC, Atlético Venezuela se ubica en solitario en el tercer puesto de la tabla del Grupo Oriental, con 23 unidades. Los nacionales se impusieron ante sus rivales en un partido que evidenció el gran momento que vive el grupo, que ya suma tres partidos consecutivos con victoria.

Eduardo Lima, guardameta de la raza atlética y uno de los capitanes del cuadro nacional, habló sobre el rendimiento del equipo en esta tercera vuelta: “Hemos tenido una tercera vuelta bastante positiva e importante para nosotros como equipo, vamos en ascenso y eso significa mucho. Contra Lala tenemos que seguir por ese camino, sabemos muy bien que será un partido difícil, un clima y estadio complicado, pero hay que saber manejar todas esas circunstancias y estar convencidos de lo que podemos hacer como grupo reflejando nuestra idea de juego”.

Además, el cancerbero comentó sobre cómo se siente a nivel personal: “Me he sentido bien durante todo el torneo, lo cual es importante para mí. Me he sentido cómodo, con bastante tranquilidad y serenidad para poder aportar en momentos claves del juego al equipo. También esto es parte y se debe a la confianza que te dan tus compañeros, el cuerpo técnico, al trabajo que venimos haciendo con nuestro preparador de porteros todos los días de la semana y a la sana competencia que hay entre los compañeros. Todas estas cosas te ayudan competir siempre al 100% y estar atento en los partidos”.

Los nacionales consiguieron su tercera victoria consecutiva, demostrando el gran momento que viven como equipo. Ahora les toca enfrentar a Lala FC, donde buscarán volver a sumar de a tres, en búsqueda de extender la racha ganadora y luego preparar el cierre de la tercera vuelta. Ante esto, Lima habló sobre el estado anímico del equipo: “El equipo anímicamente se encuentra bien, porque empezamos la tercera vuelta como queríamos, como la estábamos esperando durante las dos vueltas pasadas y es importante para nosotros haber empezado así de esta manera, nos fortalece como grupo”.

Lima, quien ha sido protagonista de una gran temporada, se encuentra en la tabla de porteros menos goleados de la Liga FUTVE, y comentó lo que significa esto para él: “Lo personal es importante, porque es la muestra del trabajo y de la competencia sana que tenemos dentro del equipo y que te hace dar el máximo, compitiendo siempre en busca de ese máximo rendimiento. Sabemos que podemos mejorar esos números, que como colectivo podemos rendir de mejor manera, encajando menos goles y siendo más efectivos en cada partido”. / Juan Andrés Adrianza - Prensa Atlético Venezuela