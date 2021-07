Atlético Venezuela remonta y le quita invicto a Mineros en casa

Fútbol Venezolano

Viernes 30| 11:57 pm





CIUDAD BOLÍVAR. Atlético Venezuela sumó de a tres ante su similar de Mineros de Guayana en la décimo sexta jornada de la Liga FUTVE este sábado viernes 30 de julio, en el Estadio Ricardo Tulio Maya. Los dirigidos por Jair Díaz dieron todo y lograron una remontada sobre la hora, con un marcador de 1-2, lo que les permitió escalar posiciones, ubicándose en el tercer puesto.

El inicio del encuentro fue duro para los nacionales, quienes se encontraros con un cuadro muy vertical, que quería buscar el gol. Por esto, al minuto siete, un remate de Brayan Alcocer fue detenido por Eduardo Lima para evitar la ventaja de los locales. Los nacionales reaccionaron ante esto, y un contraataque liderado por Tommy Tobar y Frank Feltscher, terminaría en un remate bombeado del suizo-venezolano, que rechazó el cancerbero local. Sin embargo, los de Guayana siguieron siendo muy verticales, y al minuto once, un cabezazo de Carabalí se estrellaría en el larguero.

Un minuto más tarde, vendría la ocasión más clara de los nacionales, un remate de Tommy Tobar que pasaría muy cerca. No obstante, los locales siguieron atacando, y se vio que trataron de profundizar mucho por las bandas. Al minuto 16, Eduardo Lima aparecería de nuevo, diciéndole que no a los guayaneses, tras un remate de Carabalí. En pasajes del partido, los de la raza se combinaban bien, sin embargo, no lograron concretar ocasiones de peligro. Mineros siguió intentando, y al minuto 32 vendría su primer gol, tras un remate de Starling Yendis que no pudo alcanzar Lima. Finalizó el primer tiempo con 1-0 en el marcador.

Una vez reanudadas las acciones, los locales se encargaron de presionar y ser más verticales, se vio un equipo que corrigió los detalles del primer tiempo y que quería buscar el partido. Por esto, al minuto 56, Héctor Pérez nos negaría el empate, tras un buen rechace. Los locales intentaron reaccionar, y siguieron tratando de profundizar en ataque, y al 63 Víctor Navas remataría con su pierna izquierda, pero se fue desviado.

Los nacionales no dieron el partido por perdido, y siguieron buscando el empate. Minutos más tarde, al 73, un centro de Frank Feltscher se estrellaría en la mano de Julio Machado, acción que sería sancionada como penal, lo que significó el empate para los de la raza, tras un exquisito cobro de Joel ¨Bicicleta¨ Infante. Con el empate, los nacionales se encargaron de mantener la posesión y buscar el momento indicado para atacar, lo que ocasionaría el segundo penal para los de la raza. Una infracción sobre Luis Castillo sería sancionada y Tommy Tobar no perdonaría, poniendo el 1-2 que significó la victoria para el cuadro nacional.

Ficha Técnica:

Atlético Venezuela: 1. Eduardo Lima; 13. Jhonny González, 4. Luis Morgillo, 5. Jiovany Ramos, 6. Gabriel Benítez; 38. Maike Villero, 15. Adjin Livingstone, 11. César González (85’); 10. Joel Infante (89’), 7. Frank Feltscher (90’+2); 99. Tommy Tobar.

Suplentes: 12. Marco Sánchez, 29. José Velásquez, 26. Andrés Maldonado (90’+2), 18. Stiven Ruiz, 33. José Requena, 27. Jean Armas, 8. Fabio Espinoza, 31. Luis Torres (85’), 9. Luis Castillo (89’).

Mineros de Guayana: 22. Hector Pérez; 15. René Flores, 6. Julio Machado, 3. José González, 35. Andry Vera; 25. Jesús Marimón (80’), 20. Starling Yendis (80’), 7. Argenis Gómez (74’), 30. Víctor Navas (67’), 11. Francisco Carabalí, 40. Brayan Alcocer (67’).

Suplentes: 12. Edgard Pérez, 41. R. Uzcategui, 31. J. Trillo, 27. Alfredo Mendoza (67’), 8. Anderson Cardozo (80’), 38. Emerson Ruiz, 17. Ely Valderrey (74’), 50. Charles Karin, 18. Roalex Molina, 34. Kevin Kelsy (80’), 9. Juan Gonella (67’).

Goles: Starling Yendis (Atlético Venezuela, 32’), Joel Infante (Atlético Venezuela, 73’), Tommy Tobar (Atlético Venezuela, 90’+1)

Amonestados: Adjin Livingstone (Atlético Venezuela, 52’), Frank Feltscher (Atlético Venezuela, 56’), Argenis Gómez (Mineros de Guayana, 23’), René Flores (Mineros de Guayana, 59’)

Árbitros: José Argote (Principal), Yoleida Lara (1er asistente), Yodelvis González (2do asistente), Reyes Soto (4to árbitro).

Estadio: Estadio Ricardo Tulio Maya. / Juan Andrés Adrianza (Prensa Atlético Venezuela)