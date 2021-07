Mauricio Lázzaro y sus palabras a los jóvenes jugadores del Caracas

Fútbol Venezolano

CARACAS. Nueve puntos de 18 posibles se traduce en una efectividad del 50%, lo cual no refleja necesariamente lo que ocurrió en la cancha en estos seis partidos. El fútbol se mide en puntos, y tal como reza un viejo adagio “los goles no se merecen, se hacen”, pero existen distintas variables que condicionan los resultados de los partidos. Las ausencias por lesiones o convocatorias a la Vinotinto, así como también otros factores condicionaron este período que a continuación analizó Maurizio Lázzaro, asistente técnico de Noel Sanvicente.

“Tenemos que poner en contexto esta segunda vuelta. Tuvimos la ausencia de jugadores muy importantes, y si me preguntaras por el balance de esta ronda consideraría que es muy positivo. No solo por el puntaje sino por la cantidad de jóvenes que vieron minutos, en especial por los que debutaron en primera división. Y lo más importante es que a pesar de que no ganamos la cantidad de partidos que hubiésemos querido pudimos mantener la punta, hoy seguimos siendo líderes del torneo con una cantidad de chamos en cancha que es inusual” comentó de entrada Lázzaro.

“Muchos de nuestros muchachos estuvieron en la selección nacional (cinco en total). Llegamos a tener entre ocho o nueve titulares fuera del equipo, entre los lesionados y vinotintos, y a pesar de esto los futbolistas que estuvieron en cancha supieron representar al Caracas como se debe, compitiendo en buen nivel y sacando resultados tanto de local como de visitantes” agregó.

“Por último y no menos importante es un balance positivo por el proyecto. El Caracas sigue sumando jóvenes a la primera división y esto es algo que me llena de orgullo. Que estos chamos lo hayan hecho de la manera como lo hicieron nos enorgullece, porque ser líderes de grupo así no es nada fácil” sentenció a la primera interrogante Lázzaro.

Varios equipos del fútbol venezolano se ven obligados a tener un juvenil en cancha para cumplir con un reglamento. Para la institución, el juvenil no solamente tiene que ganarse su puesto en el terreno de juego por la alta competencia existente, sino que cumple un rol importante dentro del funcionamiento del equipo.

“La clave está en que hemos estado trabajando desde hace años con muchos jóvenes en la plantilla de primera división. Allí está la diferencia. Nosotros no subimos a un jugador de anteayer para hoy y lo ponemos a debutar, porque ese no es nuestro método y ni mucho menos nuestra filosofía. Por ejemplo el caso de Renne Rivas, quien es un jugador que ha estado en muchos partidos como titular en esta ronda (cuatro de seis) y a pesar de que es 2003, tiene cuatro años haciendo pretemporadas con el grupo de primera división, jugando a nivel internacional, con partidos amistosos en Colombia y ahora es que está teniendo continuidad en primera; esto no es casualidad, es una cuestión de trabajo y es el proyecto del Caracas” analizó.

“Hoy tenemos en la nómina de primera a jugadores 2005 y 2006 quienes en un futuro tendrán muchos minutos de entrenamiento con primera. Por eso no se ve que desentonen, no debutan por debutar, sino más bien hay un trabajo importante dentro del cuerpo técnico de primera y también de todos los cuerpos técnicos en nuestras categorías formativas para que lleguen de la mejor manera posible a la primera división” destacó Lázzaro.

¿Qué le dejó futbolísticamente estos partidos? ¿Qué considera se debe mejorar?

“Siempre debemos hacer autoanálisis juegue uno o jueguen otros. Hubo partidos en los que perdimos la solvencia defensiva que traíamos en la primera ronda. Recibimos más goles en esta ronda que en la anterior (Diez goles en contra por dos de la primera vuelta), pero también es cierto que tuvimos visitas complicadas y el Caracas se construye desde una solidez defensiva. Hubo dos o tres partidos que terminamos jugando con dos o tres juveniles en la línea defensiva y eso forma parte del crecimiento de ellos y de nosotros” respondió.

También agregó en su análisis: “Hubo partidos en los que no supimos cerrar los resultados; estuvimos ganando y no supimos manejarlo (Mineros de Guayana y Monagas Sport Club), quizás por la falta de experiencia o por no tener en cancha jugadores que te pueden manejar un partido, un aspecto del juego que tienen que aprender los jóvenes y en eso se está trabajando, la idea es que al tener un resultado a favor sepan manejarlo”.

Continuó con su exposición: “Debemos valorar las cosas buenas que hicimos en esta ronda, los jóvenes que han demostrado que pueden estar en el once titular, como el caso de Wilbert Hernández, Renne Rivas, o el mismo Diego Castillo que ha sido titular en los últimos cuatro partidos y tuvo una muy buena ronda; estos jugadores se suman a la lista de los que se están recuperando y esperamos tener para la ronda que viene, como son Leo Flores o Sandro Notaroberto, que son ausencias que pesan. Afortunadamente ya tenemos desde hace dos partidos a los que estaban con la selección, así como también se recuperó “Kaki” Rivero, por lo que esperemos que con la nómina completa podamos recuperar todos los puntos que se nos escaparon en estos partidos, sabiendo que de igual forma nos mantenemos en la punta”.

Como cuerpo técnico se planifica todo. El partido a partido es fundamental, pero al mismo tiempo se visualiza lo que será un hexagonal en los meses finales del año. ¿Es apresurado pensar en un equipo para esa fase del torneo?, Con un Rosmel Villanueva recuperado de su operación, un Jairo Otero pleno físicamente y algún otro recuperado por una lesión larga de rodilla.

“Nuestros refuerzos llegarán de allí. Lo que pasa es que las lesiones de Jairo (Otero), Villa (Rosmel Villanueva), Saúl (Guarirapa) o Anderson (Contreras), son de larga data, de varios meses de recuperación, y lo más importante para nosotros es que ellos se recuperen bien por su carrera. La idea es no apurarlos, sino que cuando vuelvan a la cancha estén bien recuperados y no recaigan en la lesión, eso es lo más importante hoy y eso lo entiende el grupo que está aquí” comentó al inicio de su exposición.

“Obviamente si se va a realizar un cambio y en la banca tienes a un Saúl, Anderson, Jairo o Villa, tienes mucha más profundidad en la plantilla, lo que pudiese ser muy importante de cara a lo que será la fase final del torneo; sin embargo hoy nuestra prioridad es que ellos se recuperen y puedan volver a su nivel, lo que no es fácil después de una lesión como esta, por eso el cuerpo médico está haciendo un trabajo espectacular con ellos, así como también los preparadores físicos. Sabemos que Jairo por ejemplo tiene mucho que mejorar y él lo sabe también, pero ya él tuvo una recaída y lo importante para nosotros es que él se mantenga sano porque poco a poco él va a ir tomando el ritmo que tienen sus compañeros. Recuperar a un jugador es importante, imagínate si recuperamos a tres o cuatro” subrayó.

“Todos los equipos pasan por este tipo de rachas; no son lesiones musculares, en las que uno siempre hace una revisión, ¿Por qué tantas lesiones?, pudiésemos preguntarnos, pero son lesiones por golpes, de rodilla, tobillo (como la de Luis Ramírez). Ahora se suman Jesús Vega (fractura de radio derecha y fue operado el fin de semana pasado), Cristhian Flores (esguince acromioclavivular grado uno en el hombro derecho desde hace dos semanas) y Emmanuel Moreno (Sinovitis traumática de la rodilla izquierda, y está cerca de reincorporarse la próxima semana). Son muchos lesionados, y quizás hay equipos que no les ha tocado vivir esto y les pase al final del torneo; esperemos que este sea el momento de nosotros y los tengamos a todos sanos en la recta final, para que vuelvan de la mejor manera posible por su carrera y por su salud” concluyó Lázzaro. / PRENSA CFC.