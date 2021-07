Montalbán en busca de nuevos talentos

Fútbol Venezolano

Viernes 2| 4:31 pm





Ricardo Rengifo Peñalver / @RdeRicardinho



La escuela de Fútbol Montalbán realizará su primer módulo Try Out este sábado tres de Julio para ir consiguiendo nuevas piezas que le permitan luchar por el campeonato que será inaugurado por la Asociación de Futbol del Distrito Capital en el mes de Agosto.

Es tu momento.

Preparate para las "Pruebas" de la Escuela de Futbol Montalbal y demuestra tu calidad futbolistica en la seride de Oro.

Las categorias a participar son Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. El Try Out será realizado en el Campo de Montalbán en el horario comprendido entre 8:30 am y 11:30 am.

Horarios comprendidos.

8:30 am años 2010-11-12-13-14-15

10:00 am años 2006-07-08-09

11:30 am años 2002-03-04-05

Mayor información teléfonos: 04241597327 y 04241045253.