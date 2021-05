Para Eduardo Fereira, lo mejor ha sido ganar la estrella 12 con el Caracas

Fútbol Venezolano

PRENSA CARACAS FC. Noel Sanvicente le ha dado luz verde para que se sume al ataque cada vez que quiere y el jugador le responde con buenos centros al área. “Mi prioridad es la defensa, pero la confianza que me ha dado el profe me ha llevado a atacar más” resumió en pocas palabras su presente Eduardo Fereira, quien el pasado viernes 14 de mayo llegó a los 100 partidos en liga con el Caracas FC.

Fereira es el segundo jugador más joven en llegar a esa cantidad de partidos con el Rojo con 20 años, siete meses y 15 días, mientras que el más chamo en llegar al centenar de partidos con el doce veces campeón de Venezuela es Jorge Giraldo con 20 años, tres meses y 16 días.

“Llegar a esa cantidad de partidos me lleva a ser agradecido con el cuerpo técnico y los compañeros con los que me ha tocado trabajar. Desde los Evelio Hernández o Miguel Mea Vitali, a esta plantilla de hoy, que está llena de jóvenes con ganas de crecer y lograr cosas importantes” expresó el habilidoso lateral derecho.

“Esto es apenas el comienzo. He escuchado de pocos que han llegado a esa cifra a mi edad, por lo que me motiva a seguir creciendo y trabajando para avanzar en mi carrera” agregó.

El debut



Eduardo Fereira debutó en el fútbol profesional un 9 de abril de 2017 ante Portuguesa, partido que hoy sigue recordando como si se hubiese jugado ayer: “Estaba demasiado ansioso antes de mi primer partido. De hecho en el entrenamiento anterior, que es lo normal que hacemos antes de un encuentro con un reducido, estuve demasiado nervioso y me fue muy mal. Chita aun así confió en mí, me metió en el partido, lo cual me sorprendió porque no pensaba que me fuese a colocar” recordó.

Continuó: “Apenas pisé la cancha la sensación fue completamente distinta a lo que jugaba en las categorías menores, porque cuando uno debuta quiere demostrar, meter un gol, sobresalir, y a pesar de que no se dio porque el juego quedó uno a uno en un calor agobiante en Portuguesa, lo que más recuerdo es el apoyo que recibí de parte de todos los jugadores que hacían vida en el club” rememoró.

“Desde que debuté en el Caracas los jóvenes han dado mucho la talla. Esa camada del 2000 en Venezuela ha sido muy buena. Eso sí, cada uno debe respetar de una forma u otra la jerarquía de los jugadores en el plantel, porque quien debute en primera no le da pie para insultar a un compañero ni creerse más que el otro. Nadie debe caer en eso” comentó al preguntársele sobre alguna broma que le hayan realizado en esa época y el contraste de las generaciones en el fútbol.

¿El mejor recuerdo en estos 100 partidos que tiene con el club?

R: “Haber conquistado la estrella 12 para la institución. Fue demasiado impresionante, tanto la final ante Mérida como ganar el Torneo Clausura en San Cristóbal. Estoy muy orgulloso de lo que ha sido mi carrera en el Caracas en estos cuatro años y esperamos seguir consiguiendo cosas importantes para el club” respondió.

¿Algún momento en el que haya caído en un bache y se pudo levantar?

R: “En el 2017. Recuerdo que me lesioné la tibia, fue un dolor impresionante y me costó volver a entrar pero con el trabajo de cada día y un partido ante Deportivo Lara pude volver a la titularidad. Recuerdo que iba 0-0, tiré un centro a (Fernando) Aristeguieta y ganamos uno a cero; fue ese momento en el que se me abrieron nuevamente las puertas en el once” recordó.

¿Y el presente de Fereira?

R: “Estoy enfocado en sumar números, asistencias o algún gol. Mi mayor satisfacción es sumar para el equipo, y si no puedo aportar en lo ofensivo por lo menos que nuestro arco termine en cero. Ciertamente a largo plazo deseo salir al extranjero como todo futbolista venezolano, pero mi presente es triunfar en el Caracas” concluyó el lateral de 20 años de edad.

JUGADORES DEL CARACAS FC QUE ALCANZARON LOS 100 PARTIDOS EN LIGA ANTES DE LOS 23 AÑOS:

1) Jorge Giraldo (20 años, tres meses y 16 días)

2) Eduardo Fereira (20 años, siete meses y 15 días)

3) Andrés Rouga (21 años, un mes y 11 días)

4) Jefre Vargas (21 años, cuatro meses y tres días)

5) Daniel Saggiomo (21 años, cuatro meses 16 días)

6) Rómulo Otero (22 años, un mes y cinco días)

7) Gabriel Miranda (22 años, ocho meses y ocho días)

8) Oswaldo Vizcarrondo (22 años, 11 meses y 7 días)

9) Gerson Díaz (22 años, 11 meses y 11 días).