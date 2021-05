Adrián Fernández: Gracias a Dios se sumaron tres puntos importantes para escalar en la tabla

Fútbol Venezolano

Acarigua. Victoria oxigenante para el cuadro de Portuguesa el pasado domingo dos por cero ante Estudiantes en la ciudad de Mérida. El ejército llanero dirigido por el veterano José Alí Cañas, salió con todo desde el primer minuto para complicar a los emeritenses.

Una de las figuras del tradicional clásico fue el centrodelantero paraguayo Adrián Fernández, quien hizo un buen trabajo, arrastrando marca y generando situaciones de peligro ante el pórtico rojiblanco.

“Necesitábamos ganar, entre semana trabajamos duro para sumar y salimos bien parados ante un fuerte

rival. Gracias a Dios se sumaron estos tres puntos importantes para escalar en la tabla. La meta es llevar a este equipo glorioso nnuevamente a decir presentes en una Copa Internacional”, dijo el ariete, encargado de abrir el marcador, tras un centro perfecto del turenense Miguel Pernía desde la izquierda y el atacante se

impulsó entre Palito Pereira y Alejandro Araque para mandarla al fondo de la red.

El guaraní libró una fuerte batalla con los zagueros académicos. Fernández es uno de los principales refuerzos de la tropa llanera.

El nativo de La Asunción dijo que viene a triunfar en el fútbol venezolano. “La meta es pelear por el campeonato y devolverle muchas alegrías a los hinchas. Me he sentido bastante bien acá y el torneo se ve bastante parejo”, agregó el ex integrante de clubes de gran prestigio como Independiente de Avellaneda, Quilmes, Almagro y Libertad. La otra anotación de los rojinegros llegó por medio del ecuatoriano Lenny Caicedo, tras un pase perfecto del prometedor juvenil Cristian Ramírez. El penta recibe este jueves a Trujillanos a partir de las siete de la noche.