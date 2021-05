El Gran Valencia brilla como el mejor equipo del fútbol venezolano

Fútbol Venezolano

Domingo 9| 9:54 pm





Caracas. Gran Valencia cosechó una nueva victoria, por 1-0, frente al Yaracuyanos en la cuarta jornada de la liga venezolana de fútbol disputada este fin de semana, que le permite mantenerse como líder del grupo B, de los tres en que está dividido el torneo,.



Al frente del grupo A se situó el Deportivo Táchira tras vencer por 2-0 a Trujillanos, una victoria de mérito tras jugar con el Always Ready de Bolivia el pasado jueves por la Copa Libertadores, mientras que el líder del grupo C es otro de los clubes históricos, el Caracas que goleó por 3-0 a Mineros de Guayana.



EL CARACAS TOMA EL PULSO DE LA LIGA



El Caracas, uno de los clubes históricos de la liga venezolana, no solo venció con contundencia al Mineros, sino que suma seis goles en dos partidos y se recuperó de la derrota que le endosó el LALA en la segunda jornada de la liga.



De este modo, se acomoda en el liderato del grupo C, dos puntos por delante del Monagas.



EL TÁCHIRA SIGUE ABRIENDO CAMINO



En una temporada particularmente movida, en la que debe alternar los partidos de la Copa Libertadores entre semana con los de la competición local en los fines de semana, el Deportivo Táchira parecía que iba a tener una temporada muy larga para su plantilla.



Sin embargo y tras haber recibido un duro correctivo en la segunda jornada, en la que el Zulia le endosó un sonoro 5-0, el equipo andino enlazó dos victorias seguidas que lo dejan como líder del grupo A.



ZULIA Y ZAMORA SE DAN UN FESTÍN DE GOLES



El Zulia y el Zamora empataron 3-3 en uno de los partidos más intensos de la jornada.



Yanowsky Reyes, Luis Blanco e Iván Gabriel Cañete anotaron los goles zulianos, todos ellos antes del minuto 26. Franco Luca Posse, en dos ocasiones, y Mauricio Márquez consiguieron los tantos del Zamora para igualar un partido que se les antojaba imposible.



EL DEPORTIVO LA GUAIRA NO AFLOJA



El Deportivo La Guaira, el otro equipo venezolano que disputa la Copa Libertadores, también mostró su fuerza en el torneo local al vencer por 4-2 al Carabobo, lo que le permite ubicarse en el segundo puesto del grupo B.



José Miguel Reyes anotó un triplete para los locales, que les permite llegar con tranquilidad a su partido de este miércoles en casa frente al Cerro Porteño en el que deben vencer para seguir vivos en Libertadores.



TRUJILLANOS NO LEVANTA CABEZA



Si de un lado de la moneda está la felicidad, del otro está el Trujillanos que perdió contra el Deportivo Táchira su tercer partido de los tres que ha disputado hasta el momento.



El club del estado andino no solamente cuenta sus tres partidos por derrotas, sino que no ha conseguido anotar ningún gol y ha recibido diez tantos, lo que le coloca como el peor equipo de la liga venezolana. EFE