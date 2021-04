Juveniles "petroleros" debutaron con el primer equipo

Fútbol Venezolano

Lunes 26| 8:11 pm





PRENSA ZULIA F.C. No hay dudas que con disciplina y esfuerzo se logran los sueños. En el estreno del Zulia Fútbol Club en la temporada 2021, seis de sus juveniles vieron acción y hasta un total de tres hicieron su debut en la Primera División venezolana. ¡Y van con ansias de más!

Hace muy poco nombres como: Frank Chávez, Jesús Paz y Lewuis Peña eran referentes en las categorías formativas del negriazul. Los tres, cada uno en su edad, llegaron a ser parte de los módulos de trabajo de la selección nacional (Sub-15 y 20), y ahora que los tres debutaron el pasado sábado como jugadores profesionales su constancia y un cariño único por los colores zulianos está cada vez más vigente.

Oportunidad de proyección

Chávez (2005), primero en su generación en debutar y Jesús Paz (2001) perteneciente a la misma camada de jugadores que fueron campeones con la categoría Sub-14 en la Serie Nacional 2015 estuvieron presentes en el once inicial de “petrolero”.

“Entré con los nervios característicos de debutar, pero ya llevábamos meses entrenando y el equipo me daba la confianza, los compañeros, el entrenador, todos confiaban en mí y no iba a desaprovechar esta oportunidad. Éste sueño no lo cumplí solo, mis entrenadores, padres y todo aquel que me acompañó, es parte de esto”, confesó Chávez emocionado por vivir uno de los partidos más significativos en su vida.

Desde la cuna

Peña, quien ha pertenecido a la institución negriazul desde que tenía 13 años y se ha caracterizado por ser goleador en cada categoría que pisa, también vio minutos en el último tramo del partido y selló el profesionalismo que tanto anhelaba.

“Me sentí muy orgulloso por lograr algo que desde muy pequeño he soñado. Es una satisfacción poder debutar como profesional en el club que me ha visto crecer y me ha desarrollado como jugador y persona. Estoy feliz de mi paso por el club, todo ha valido la pena”, exclamó Peña.

¡Por más!

De los seis juveniles que vieron acción en el duelo, cinco terminaron en cancha con la incorporación de Francisco Rivas (segunda aparición en Primera División), en la segunda mitad, siendo Heiderber Ramírez, “Coquito”, uno de los más sobresalientes de los jóvenes “petroleros” marcando su primera diana en el fútbol profesional, además de una asistencia.

“Significó muchísimo hacer mi primer gol como profesional. Es una sensación única, una meta que me propuse hace muchísimo tiempo. Desde el año pasado yo entrenaba cada día para entregarlo todo éste año y valió la pena, cumplí mi primer objetivo”, explicó Ramírez al recordar su grito sagrado.

A estos cinco nombres se le agrega el ya tradicional de Junior Paredes, quien con apenas 20 años es una figura clave en cuanto a goles en la historia reciente de Zulia FC. En el estreno zuliano, el delantero anotó el tercero de los cinco que se facturaron, llegando a 14 en su carrera profesional. / Daniela Palencia ● Maracaibo