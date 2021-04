Finaliza la primera jornada de la Liga Futve

Fútbol Venezolano

CARACAS. El Estudiantes de Mérida goleó 4-0 al Trujillanos y es líder del grupo A del fútbol de Venezuela, que este domingo completó su primera jornada con el empate sin goles entre el Zamora y el Portuguesa.



El atacante Edson Rivas anotó un doblete a los 17 y 59 minutos en tanto que Armando Araque y el ariete juvenil Ever Urrutia marcaron sendos goles en las fracciones 80 y 90, respectivamente, para dejar cifras definitivas en el marcador.



Por las restricciones a las que obliga la pandemia, el campeonato venezolano se juega en un formato tipo burbuja con tres grupos de siete equipos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a un hexagonal en el que se definirá al campeón y se repartirán cuatro cupos a la Copa Libertadores y dos a la Sudamericana de 2022.



En otro hexagonal, los terceros y cuartos equipos mejor posicionados de cada grupo pelearán por los otros dos boletos de Venezuela a la Copa Sudamericana.



Estos son otros titulares que deja la primera jornada del fútbol venezolano:



TÁCHIRA Y CARACAS INICIAN CON TRIUNFO



Los siempre aspirantes Táchira y Caracas no decepcionaron y empezaron con sendos triunfos su andar en el nuevo torneo de Venezuela.



El cuadro capitalino logró un trabajado lauro ante la Universidad Central gracias a los goles de Jorge Echeverría y Miguel Celis, a los 29 y 81 minutos, respectivamente.



Por su parte, el Táchira doblegó por 2-1 a Hermanos Colmenares después de remontar el gol inicial de Wilmar González, a los 6 minutos.



El argentino Lucas Gómez y el venezolano Nelson Hernández marcaron, a los 45+1 y 62 minutos, respectivamente, las dianas con las que el Táchira dio vuelta a la pizarra.



CON LA MENTE EN LA SUDAMERICANA



Más preocupados por sus próximos compromisos de la Copa Sudamericana, el Aragua y el Metropolitanos cosecharon resultados decepcionantes en el arranque del torneo.



El cuadro aragüeño, que el jueves recibirá al Lanús de Argentina por la primera fecha del grupo H, no pasó del empate ante La Guaira, otro que tenía la mente puesta en su venidero compromiso internacional: el miércoles recibe al brasileño Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.



Entretanto, el próximo rival del peruano Melgar en el grupo D de la Copa Sudamericana, el Metropolitanos, cayó 3-2 ante el Atlético Venezuela.



GRAN VALENCIA GANA EL DERBY



Un gol del delantero Ángel Osorio a los 58 minutos le dio el triunfo al Gran Valencia por 1-0 sobre el Carabobo en otra edición del derby de esta región de Venezuela.



Con la victoria, el Gran Valencia se sitúa por detrás del Yaracuyanos, líder del grupo B tras imponerse por 2-1 al Lara. EFE