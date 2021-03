Brayan Rodríguez dice que están listos para llevar a la gloria al Portuguesa

Fútbol Venezolano

Lunes 29| 5:15 pm





Avelino Avancín

Acarigua. Zaguero bregador es Brayan Rodríguez y así lo ha venido demostrando durante los entrenamientos con la tropa del Portuguesa. Confiesa que aprovechará al máximo cada oportunidad que le brinde el profesor José Alí Cañas.

El moreno destaca que se considera un jugador de retos y vino a mostrar que puede rendir con la pandilla llanera, que ya lleva más de dos meses alistándose para el venidero campeonato. “Este es un plantel muy unido, trabajador, donde reina un gran compañerismo, con jugadores humildes y las expectativas son bastante altas”, señaló.

El central fue uno de los más sobresalientes en la ultima línea en el pasado encuentro amistoso donde le ganaron por la minima diferencia al Deportivo Lara.

“He venido de menos a más y me he sentido bastante bien, ya recuperado de una leve lesión, listo para batallar donde me pongan”, agregó. Expresa ser un futbolista rápido, agresivo y con aptitud, que lo trasforman como un líder en la cancha.

El defensor caraqueño de 24 años, pronostica que el torneo que se avecina será fuerte, ya que hay muchos equipos compactos y bien estructurados. “El penta se esta preparando para afrontarlo de la mejor manera, daremos el máximo para darle alegrías a la fanaticada y devolver a este conjunto nuevamente a la gloria, para esto estamos mentalizados”, finalizó el ex integrante del Deportivo Petare, Libertador, UCV y Real Frontera.