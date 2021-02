Leonel Vielma espera contar con Pulga Gómez en Estudiantes

Redacción Meridiano

CARACAS. El entrenador de Estudiantes de Mérida, Leonel Vielma, aspira añadir a su ya robustecida plantilla al experimentado volante de creación Jesús “La Pulga” Gómez, el cual está todavía bajo contrato con Atlético Venezuela pero quien ya ha afirmado querer sumarse al proyecto de la “Ciudad de los Caballeros”.

“Sé que Pulga tiene acuerdo con la directiva, que quiere jugar en Estudiantes, que quiere estar en Mérida, yo no pierdo la esperanza que esté con nosotros”, contó el timonel al programa radial Tiempo de Fútbol, que se emite en Mérida. El futbolista de 36 años fue el capitán que guio al elenco andino a su primer título en el fútbol venezolano en casi dos décadas, al ganar el Torneo Apertura 2019.

Incluso, el exvinotinto ya proyecta como usar al mediocampista nacido en Táchira, pero radicado en Mérida. “Para mí la Pulga no es extremo, me gusta por el medio”, destacó quien llegó procedente de Mineros de Guayana en enero, para sentarse en el banquillo rojiblanco.

Gómez firmó en 2020 un contrato por dos años con el conjunto capitalino, al cual solo defendió en cinco encuentros válidos por el Torneo 2020 de la Liga FUTVE, que se celebró entre octubre y diciembre, sin goles marcados y 295 minutos disputados.

“Falta que concrete su situación con Atlético Venezuela”, cerró Vielma, el cual ya posee una oncena con importados ya cerrados.

Además del sonado fichaje del uruguayo Álvaro “Palito” Pereira, Estudiantes aseguró a los colombianos Danny Santoya (delantero), Juan “Ganiza” Órtiz (mediocampista) y este miércoles oficializaron el retorno del defensor Juan David Muriel, quien jugó entre 2016 y 2017 con el club, antes de irse al Caracas Fútbol Club y ganar la estrella en 2019, justamente frente a los emeritenses.

Vielma: "Se que Pulga tiene acuerdo con la directiva, que quiere jugar en Estudiantes, que quiere estar en Mérida, yo no pierdo la esperanza que este con nosotros, para mí la Pulga no es extremo, me gusta por el medio. Falta que concrete su situación con Atl Venezuela"