Deyna la mejor jugadora venezolana de todos los tiempos

Manuel Todea

Venezuela participa en competencias oficiales de fútbol femenino desde 1991. En esos 30 años han pasado nombres interesantes dentro de la disciplina. Josefina Rodríguez, Milagro Infante, Marialba Zambrano, Oriana Altuve, Joemar Guarecuco, Isaura Viso y Yusmery Ascanio son solo algunos nombres de chicas que han tenido logros importantes en la disciplina.

Sin desmeritar a ninguna de ellas, no cabe la menor duda que Deyna Castellanos es la jugadora Vinotinto más importante de la historia. A pesar de su edad (21 años), sus logros son muy importantes, y eso que su carrera en el profesional tiene poco tiempo.

Repaso por su trayectoria. Debutó con la selección absoluta de Venezuela en la Copa América de 2014. A lo largo de carrera profesional ha logrado ya dos campeonatos Sudamericanos (2013 y 2016), Bota de Oro en el Mundial FIFA Sub-17 (2014), premio FIFA a la mejor jugadora Sub 15 (2015), campeona de la conferencia (2016 y 2018), Bota de Bronce en el Mundial FIFA Sub 17 (2016), finalista premio FIFA The Best (2017), finalista premio FIFA Puskas (2017), campeona nacional NCAA (2018).

En Florida State University donde escribió historia anotando 47 goles en 77 partidos trayendo la atención del mundo futbolístico.

El 2 de enero de 2020 se confirmó su nuevo club, el Atlético de Madrid, segundo en la primera división femenina de España y una de las mejores organizaciones de Europa para el fútbol femenino. Su vinculación con dicho equipo es hasta el 2022.

Sus primeros meses con las rojiblancas, no fueron los mejores, sin embargo luego de superar las lesiones, la jugadora viene confirmando en la Liga Ibrerdola todo su talento, y los goles han comenzado a llegar.

Uno de sus grandes retos para la aragüeña es clasificar a un Mundial de mayores, algo que todavía no ha podido realizar la Vinotinto en la historia.

“Clasificar a Venezuela por primera vez a un Mundial de mayores es un reto apasionante, y el equipo que se va a juntar en la selección mayor es bastante interesante” dijo Castellanos en una entrevista realizada en 2017, y ese reto se mantiene para la jugadora aragüeña que encabeza una de las mejores generaciones de futbolistas venezolanas de la historia.