El venezolano Daniel Pérez será nuevo jugador del Club Brujas

CARACAS. Daniel Pérez, uno de los mejores atacantes del futbol venezolano en el pasado torneo, estará uniendose al Club Brujas de Bélgica, luego que el club europeo cancelara su clausula por 250.000€. Equipos de otros paises estarían interesados en hacerse de los servicios del jugador. Así lo informó la cuenta @FUTVEEnglish.

Luego de un gran Torneo Normalización 2020, donde el conjunto violeta de Metropolitanos FC consiguió su cupo a la Copa Sudamericana 2021, sus jovenes empiezan a ver los frutos por las grandes actuaciones en dicho torneo.

The 190cm 18yo striker will join the Belgian club from Metropolitanos having finished their top scorer in 2020, firing them to the Copa Sudamericana for the first time. The U20 international also attracted interest from others in 🇺🇦🇮🇹🇵🇹🇺🇸. #futve pic.twitter.com/IJQjojcgOi