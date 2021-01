El Caracas femenino se llena de jugadoras con experiencia Vinotinto

Fútbol Venezolano

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. El Torneo Invitacional femenino sufrió un nuevo retraso en su inicio, pautado ahora para el 25 de enero, y el Caracas Fútbol Club trata de aprovechar la nueva brecha para abultar su plantilla con jugadoras de experiencia en selecciones nacionales, así como del medio local. La portera Nohelis Coronel, mundialista en categoría Sub-17 en Jordania 2016 y la defensora María Duerto, quien participó en el más reciente Sudamericano Sub-20 en Argentina, son dos de las nuevas caras en el elenco dirigido por Gimino Tropiano.

Entre una quincena de futbolistas que se integran a las “Rojas del Ávila” resalta la trayectoria de este par, que a pesar de su juventud ya han conseguido un perfil en el balompié venezolano. La cancerbera ha dado sus muestras de liderazgo bajo los tres postes en las oportunidades que ha tenido durante la pretemporada.

“Mi intención es traer la experiencia que yo tengo, de roce internacional, aplicar lo que sé acá para sacar el equipo adelante”, dijo la meta barquisimetana al programa radial Más Allá del Gol. “El logro que tanto queremos todas es tratar de ganar el torneo y poder representar a Venezuela en una Copa CONMEBOL Libertadores”.

Su periplo incluye etapas en el Deportivo Lara en la Superliga Femenina, campeonato profesional del país, hasta 2019 y una pasantía en el exterior al cubrir la valla del Cúcuta Deportivo de Colombia, junto a las también criollas Andreína Lacruz, Yerliane Moreno y Nubiluz Rangel. Coronel viene con una misión clara que es tratar “de dejar todos los arcos en cero”.

Pese a que no esperaba una llamada de la capital del país, pues sintió sorpresa sobre el ofrecimiento de jugar en el Caracas, si tenía un norte de participar en el certamen, que es defender al fútbol venezolano en el concierto internacional. “Es muy bonito representar a nuestro país, eso creo que es lo principal que debe aspirar cada jugadora que juega al fútbol”.

Para ello deberán sumar la mayor cantidad de puntos en una disputa de seis encuentros, frente al Deportivo Petare, UCV Fútbol Club y Atlético SC, todos en el complejo deportivo Fray Luis de León de Las Mercedes.

Mayor fortaleza. Los buenos equipos se arman de atrás hacia adelante, y la juventud más la versatilidad son necesarias en primer tramo de la cancha, además de la buena salida. En lo evaluativo, Caracas parece haber cubierto esas necesidades con la llegada de la monaguense Duerto, la cual jugó en Superliga con Monagas Sport Club en 2019 y tiene un margen de crecimiento importante.

“Me siento agradecida con los profesores que me dieron la oportunidad de representar al Caracas Fútbol Club y voy es con todo”, avisó la futbolista de perfil zurdo, quien está por cumplir solamente 18 años de edad.

Su arribo fue controversial, pues no pudo integrarse en el tiempo estipulado a los entrenamientos del conjunto capitalino. Sin embargo, una conocida suya apostó por su llegada, la asistente técnico y preparadora física Damarit Mejía, con quien coincidió en el evento que se disputó hace poco menos de un año en suelo sureño, al ocupar el mismo cargo en el combinado patrio.

“Ella es una gran persona, le gusta trabajar bien y la admiro mucho, gracias a ella estoy aquí con la oportunidad que me dio”, expresó la joven defensora. “No es fácil pero todo es posible, trabajando y con sacrificio todo se puede”.

Le costó en principio sentirse en ambiente con el plantel, pero ya ha logrado congeniar con un grupo que pretende regresar a la competencias internacionales a una institución que ya sabe lo que es jugar finales y semifinales. “Me siento bien gracias a dios, un poco nerviosa en los primeros días pero ya todo bien gracias a dios”.

Viene de un 2020 en el que solo tuvo actividad con los elencos nacionales Sub-17 y Sub-20, ya que no hubo acción de clubes en Venezuela durante el calendario, por lo que apeló a trabajar en el hogar para ponerse en forma durante los meses de la pandemia de la Covid-19. “En mi casa me la pasé entrenando, con el plan de entrenamiento de la selección Sub-18 de Venezuela que me sirvió y me sirve todavía”.

Habló de Sub-18, porque CONMEBOL ha comentado disputar torneos de esa categoría en el presente año, para no perder el desarrollo de las jugadoras. Ese progreso lo ha mostrado Duerto, quien se consolida en el centro de la zaga y también como lateral izquierda.

“Me ha servido demasiado bien, ya me adapté a esa posición y he crecido física y mentalmente”, acotó la jugadora, a la cual le exigen en el seno del Caracas “constancia, disciplina, sacrificio y puntualidad”, hechos que le mantendrán en ese crecimiento que tiene varios propósitos, aunque uno muy claro.

“Sé que tengo la oportunidad de seguir luchando por un puesto en la vinotinto”, cerró.

Pero además de estas dos jóvenes, que pese a su trayectoria todavía les queda mucho por escribir (Coronel nació en 1999 y Duerto en 2003), se han sumado otros elementos con mayor jerarquía, tal es el caso de la colombiana radicada en Venezuela Narda Yisela Herrera, jugadora de banda de 29 años de edad y quien ya tiene una historia dentro de la institución capitalina, con la que ganó varios títulos, o Yeiny Rosal, centrocampista que se ha paseado por distintos clubes del país a sus 25 calendarios cumplidos.

También otras, seguro de menor renombre pero con la misma disposición de hacer que el Caracas vuelva a una CONMEBOL Libertadores Femenina siete años después.