Fútbol Venezolano

Domingo 15| 9:50 am





Redacción Meridiano

La segunda división del fútbol venezolano continúa con dos choques claves, con el agregado de transmisión en vivo por la señal de Meridiano Televisión.

La jornada dará inicio con el duelo entre Academia Rey Vs. UCV desde las 9:00 AM (previa 8:45 AM) dentro del campo del estadio Farid Richa. Luego el encuentro entre Angostura FC Vs. Yaracuy FC a partir de las 8:00 PM con antesala (7:45 PM).