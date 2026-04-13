Tolerancia cero en el Monumental: Barcelona SC veta de por vida a un aficionado

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El Barcelona SC ha sentado un precedente histórico en el fútbol ecuatoriano al priorizar los valores éticos sobre la asistencia al estadio. Tras una serie de investigaciones internas, el club "Ídolo" confirmó la prohibición definitiva de ingreso a sus instalaciones para un aficionado plenamente identificado, quien emitió insultos xenófobos contra integrantes del cuerpo técnico, incluido el estratega venezolano César Farías.

La sanción máxima

La directiva "torera" fue clara en su comunicado oficial: el comportamiento del sujeto durante un reciente compromiso de la Copa Libertadores resultó inaceptable. Gracias a los sistemas de seguridad y monitoreo del Estadio Banco Pichincha, se logró individualizar al responsable, aplicándole la sanción más severa que contempla el reglamento interno del club: el veto vitalicio.

Esta medida busca no solo castigar al infractor, sino enviar un mensaje disuasorio a toda la hinchada sobre la gravedad de los ataques basados en la nacionalidad o condición personal de los protagonistas.

Reincidencia bajo la lupa

A pesar del castigo ejemplar, la institución alertó con preocupación que conductas similares se manifestaron en el duelo ante Leones FC por la Liga Ecuabet. Ante esto, Barcelona SC informó que ya ha iniciado un nuevo proceso de identificación para dar con los responsables de estos nuevos focos de intolerancia.

El club advirtió que no se limitará a las sanciones administrativas (prohibición de ingreso), sino que ya evalúa la posibilidad de iniciar acciones legales contra aquellos que empañen la imagen de la institución con discursos de odio.

La postura del club

Barcelona SC subrayó que, si bien el fútbol es un deporte que vive de la pasión y permite la crítica deportiva, existe una línea roja que no se debe cruzar:

"Detrás de cada profesional hay una persona y una familia. No toleraremos ataques vinculados a nacionalidades, creencias o condiciones personales. Estos actos no representan los valores del club ni de la verdadera hinchada amarilla".

Advertencia adicional

Para cerrar el comunicado, el club hizo un llamado a la cordura respecto al comportamiento en las gradas, instando a los asistentes a evitar el lanzamiento de objetos al terreno de juego. Esta práctica, además de poner en riesgo la integridad física de los presentes, expone al equipo a severas sanciones deportivas y económicas que podrían afectar directamente el desempeño del club en los torneos en curso.