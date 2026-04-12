¡Histórico! La Bundesliga tendrá a la primera entrenadora de las grandes ligas

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El fútbol europeo vive una jornada que quedará grabada en los libros de historia. Por primera vez en la historia, una mujer se pondrá al frente de un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas de Europa.

Marie-Louise Eta ha sido nombrada como la nueva entrenadora del Union Berlin, asumiendo el cargo tras la salida de Steffen Baumgart para dirigir el destino del club hasta el final de la presente temporada.

Hasta este nombramiento, se desempeñaba al mando del equipo Sub-19 del club, donde su capacidad táctica y liderazgo ya habían llamado la atención de la directiva. Ahora, da el salto definitivo para romper un techo de cristal que se mantenía intacto en el fútbol de élite masculino.

Estabilidad para el debut

La llegada de Marie-Louise Eta se produce en un escenario de relativa calma competitiva para el Union Berlin, lo que le permitirá trabajar con cierto margen de maniobra.

El equipo se encuentra actualmente en la onceava posición de la Bundesliga con 32 puntos, situado en la zona media de una tabla compuesta por 18 clubes. Además, el club ya no cuenta con opciones matemáticas de clasificarse a competiciones continentales para la próxima campaña.

Aunque el riesgo de perder la categoría siempre está presente, es mínimo en estos momentos, ya que el equipo mantiene una ventaja de siete puntos sobre la zona roja.

Una carrera de pionera

Este no es el primer hito de Marie-Louise Eta en el fútbol alemán, pero sí el más trascendental. Su ascenso al primer equipo del Union Berlin representa un mensaje potente para toda la industria del deporte.

Con la permanencia prácticamente encarrilada, el foco del mundo del fútbol se centrará en Berlín para observar de cerca el desempeño de una entrenadora que, a partir de hoy, cambia para siempre las reglas del juego en Europa.