Telasco Segovia y cómo cambia su rol con la llegada de Casemiro

Suscríbete a nuestros canales

Telasco Segovia se ha pronunciado sobre la reciente actualidad del Inter Miami, destacando la inminente llegada del experimentado volante brasileño Casemiro a la disciplina del club.

Con la llegada de una figura de talla mundial, la competencia en el mediocampo de las "Garzas" se intensifica, pero el joven criollo ve la incorporación con optimismo y madurez profesional.

"Sé que Casemiro viene. Es un gran jugador. Si llega, será más que bienvenido. Creo que contribuirá mucho", confesó el jugador Vinotinto, valorando positivamente la oportunidad de compartir vestuario con una leyenda que ha marcado una época en el fútbol europeo.

Foco en el presente, mirada en Europa

A pesar de la jerarquía que sumará el equipo con la llegada del brasileño, Telasco Segovia mantiene sus objetivos personales intactos. El volante, quien ha sido pieza clave en el esquema del club, subrayó que su meta a largo plazo sigue siendo el balompié del "Viejo Continente".

"Todo el mundo sabe que mi sueño es jugar en Europa... Por ahora sigo enfocado al 100% aquí en Miami, y se me da la oportunidad veré con agente y con el club que es lo mejor para todos", explicó.

Desde su llegada a Miami a principios de 2025, el larense ha demostrado una notable capacidad de adaptación, consolidándose como uno de los pilares del mediocampo y ganando experiencia en una liga que ha servido de trampolín para jóvenes talentos hacia Europa.

Sigue aprendiendo de leyendas

Tras haber conquistado la MLS la temporada pasada, Telasco Segovia sigue trabajando bajo la filosofía de aprender de los referentes del vestuario, manteniendo siempre la ambición de dar un nuevo paso adelante en su carrera profesional.

El club espera que la sinergia entre el talento emergente del criollo y la vasta experiencia de Casemiro sea un factor diferencial para los objetivos del Inter Miami en esta etapa crucial del 2026.