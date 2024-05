¡Siguen los problemas para Brasil! Estrella de la “canarinha” podría perderse la Copa América por lesión

La venidera edición 2024 de la Copa América, la cual se va a realizar en los Estados Unidos por segunda vez en la historia, está a la vuelta de la esquina. Las 16 selecciones participantes, las cuales buscarán convertirse en los nuevos monarcas de la competición de selecciones más importante de la región, se encuentran alistando los últimos detalles para el comienzo de la fase de grupos del certamen.

Una de esas delegaciones es Brasil, quien sufrió un contratiempo este jueves 16 de mayo con uno de sus jugadores convocados para la cita veraniega. Ederson, guardameta titular del Manchester City, tuvo que abandonar las canchas el pasado martes 14 de mayo, debido a un fuerte choque que sufrió en el encuentro por la 34º de la Premier League ante el Tottenham.

El brasileño de 30 años de edad tuvo que ser asistido dentro de los terrenos de juego, minutos antes de ser sustituido por Stefan Ortega por el resto del enfrentamiento.

¿Ederson le dice adiós a la Copa América?

Asimismo, el conjunto de la ciudad de Manchester emitió un comunicado este jueves 16 de mayo, con la actualización del estado de salud de su arquero. "Se ha sometido a un escáner de la zona afectada que ha revelado una pequeña fractura en la cuenca del ojo derecho", dijo el City en un comunicado.

"La lesión impedirá a Ederson seguir participando en los partidos restantes de la temporada 2023-24". Por esta razón, el brasileño se perderá el duelo con el West Ham United de este domingo, así como también la final de la FA Cup contra el Manchester United del próximo 25 de mayo.

Aunque todavía no se conoce bien el tiempo que debe estar por fuera de las canchas Ederson, parece que su recuperación podría tardarse más de lo esperado y, al menos, no podrá jugar en lo que queda de mayo. Así las cosas, y en caso de no poderse recuperar, el entrenador de la selección de Brasil tendrá que buscar otro arquero en condiciones para jugar la Copa América.