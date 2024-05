¡Siguen los problemas! Brasil podría excluir a Lucas Paquetá de la Copa América

La participación de Lucas Paquetá en la Copa América con Brasil está en serios aprietos. El jugador del West Ham United ha sido acusado por la Federación Inglesa (FA) de cuatro infracciones relacionadas con apuestas deportivas, lo que podría acarrearle una sanción que le dejaría fuera del torneo continental.

Paquetá, quien ya vio cómo se truncaba su fichaje por el Manchester City debido a este escándalo, tendrá la oportunidad de defenderse hasta el próximo 3 de junio. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se encuentra debatiendo si apartarlo de la convocatoria, y serán el presidente Ednaldo Rodrigues y el director de selecciones, Rodrigo Caetano, quienes tomen la decisión final.

De confirmarse alguna de las acusaciones, Paquetá podría ser castigado sin jugar en competiciones inglesas durante al menos seis meses, una sanción similar a la que recibieron Sandro Tonali (10 meses) e Ivan Toney (ocho meses) por casos similares. Sin embargo, varios medios aseguran que su sanción podría extender a 10 años si es declarado culpable.

El jugador ya se ha pronunciado al respecto, negando rotundamente las acusaciones y asegurando que ha colaborado en todo momento con la investigación, aportando toda la información requerida. "Durante nueve meses he cooperado en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que se me ha pedido", expresa el comunicado del futbolista brasileño.

El West Ham United, club de Paquetá, también se ha mostrado sorprendido por las acusaciones contra el jugador, considerado una pieza clave en el esquema del equipo. Los Hammers, que acaban de confirmar el fichaje de Julen Lopetegui como nuevo entrenador para la próxima temporada, esperan con atención la resolución del caso.

Dorival Júnior, seleccionador brasileño, tiene la posibilidad de modificar su lista de convocados hasta el 12 de junio, por lo que aún no está claro si Paquetá será finalmente baja para la Copa América. Sin embargo, la sombra de este escándalo podría afectar su presencia en el torneo continental.