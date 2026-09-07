Regalo del cielo! Liverpool y City pueden fichar gratis a esta leyenda del Real Madrid

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Dani Carvajal podría estar cerca de comenzar una nueva etapa en su carrera, luego de que su nombre haya sido ofrecido a varios clubes de la Premier League. El experimentado lateral se despidió del Real Madrid en la pasada temporada y estaría disponible para extender su estadía entre los grandes clubes de Europa.

Según información de TEAMtalk, intermediarios que trabajan en la búsqueda de un nuevo destino para el lateral español han contactado con Liverpool y Manchester City, mientras que también existe interés potencial por parte del Fulham.

El defensor de 34 años se encuentra como agente libre desde que terminó su histórica etapa con el Real Madrid, club al que perteneció durante 13 años. Carvajal cerró su ciclo en el Santiago Bernabéu con un impresionante palmarés de 26 títulos importantes, entre ellos seis Champions League, consolidándose como uno de los laterales derechos más exitosos de la historia del conjunto blanco.

Dani Carvajal es pretendido en la Premier League

Desde que quedó libre, Carvajal ha mantenido conversaciones con diferentes clubes de España y también ha despertado interés en otros mercados, incluyendo la MLS, la Liga Profesional Saudí y varios equipos europeos. El internacional español, sin embargo, mantiene firme su intención de continuar jugando al máximo nivel y está analizando las distintas propuestas antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Entre las posibilidades aparece con fuerza el Fulham, que ya habría sido contactado por el entorno del jugador y podría estudiar su incorporación. Un eventual desembarco en Craven Cottage tendría además un componente especial, ya que el defensor podría reencontrarse con Álvaro Arbeloa, su antiguo entrenador en el Real Madrid y actual integrante del cuerpo técnico del conjunto londinense.