¡No todo es color de rosa! Karim Benzema tiene problemas con su técnico en Arabia Saudita

Karim Benzema llegó hace dos meses a Arabia Saudita para fichar con el Al-Ittihad procedente del Real Madrid, equipo donde ganó su estatus de estrella mundial y donde marcó más de 350 goles en 13 temporadas.

Su llegada al Medio Oriente fue celebrada a lo grande; sin embargo, según algunos medios saudíes, los problemas para el delantero francés no han tardado en llegar, ya que aseguran que tendría problemas con Nuno Espirito Santo, técnico del equipo, de quien supuestamente no recibe el mejor trato.

La prensa de ese país también indica que Benzema no es del total agrado para el entrenador portugués, quien no habría solicitado el fichaje de Karim por no encajar en el estilo de juego que él plantea. Supuestamente, también habría existido una discusión por no haberlo incluido entre los capitanes del equipo para la presente zafra.

Benzema ya habría transmitido su incomodidad al intermediario que lo llevó a fichar con el Al-Ittihad con la finalidad de encontrar una 'solución' a corto plazo.