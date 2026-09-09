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Joan Laporta señala el objetivo del Barcelona: "Queremos ganar la Champions"

El presidente del conjunto azulgrana también dio su postura sobre las quejas del Real Madrid

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Carlos Mora
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 12:39 pm
Joan Laporta señala el objetivo del Barcelona: "Queremos ganar la Champions"
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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido públicamente para trazar con absoluta claridad las metas del club de cara al presente curso competitivo.

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En una intervención cargada de optimismo, dejó claro que la plantilla está confeccionada para competir y revalidar la hegemonía en el panorama nacional, sin perder de vista el gran anhelo internacional.

"Tenemos como objetivo ganar la tercera Liga seguida. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a mitad de temporada, de que aquí estamos para intentar ganar la liga. Y, por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el gran objetivo", afirmó.

Postura clara ante las quejas arbitrales

Más allá de los retos deportivos, el dirigente culé también fue consultado sobre las recurrentes quejas y la presión ejercida desde el entorno del Real Madrid al colectivo arbitral.

Con una postura de mesura institucional pero marcando límites claros, Joan Laporta apuntó: "Mientras no se pasen de la raya del respeto. Que los demás equipos hagan lo que consideren oportuno y nosotros lo respetamos, siempre y cuando no haya una transgresión de lo que es normal en las relaciones entre clubes".

Con estas declaraciones, el presidente azulgrana blinda al vestuario y traslada un mensaje de máxima concentración, exigiendo el máximo rendimiento en la cancha y estabilidad en los despachos de cara a una temporada que promete emociones al límite.

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