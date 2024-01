¡Histórico! Christian Pulisic fue elegido como el mejor jugador de los Estados Unidos en el 2023 (+Video)

Este jueves 18 de enero, la Selección de fútbol de los Estados Unidos (USMNT por sus siglas en inglés) oficializó a Christian Pulisic como el Jugador del Año Masculino de la delegación de las Barras y las Estrellas en el 2023. El artillero del Milan lideró la aportación goleadora de Estados Unidos y fue nombrado Mejor Jugador de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23.

El “Capitán América” fue seleccionado como el mejor jugador del año en los Estados Unidos con el 53% de los votos, seguido de su compañero de equipo en el AC Milan Yunus Musah (21,5%) y Ricardo Pepi (12,9%).

Los votos para los premios al Mejor Jugador y Mejor Jugador Joven del Año de U.S. Soccer proceden de los entrenadores de la selección nacional, los jugadores de la USMNT que fueron convocados en 2023, los miembros de la Junta Directiva de U.S. Soccer, el Consejo de Atletas de U.S. Soccer, los seleccionadores y directores deportivos de las ligas profesionales, algunos miembros de los medios de comunicación y antiguos jugadores y directivos.

Pulisic cerca de la historia de los Estados Unidos

Tras debutar con la USMNT a los 17 años en 2016, Pulisic ha sido siempre uno de los mejores jugadores de Estados Unidos. Asimismo, este es el cuarto premio al Jugador Masculino del Año de la U.S. Soccer para Pulisic tras ganarlo en 2017, 2019 y 2021, empatando a Landon Donovan (2003, 2004, 2009, 2010) en el récord de todos los tiempos.

De igual manera, el artillero de 25 años del combinado italiano es el más joven en ganar el premio al menos tres veces y fue el ganador más joven de la historia en 2017, con 19 años.

"Es un honor volver a ganar este premio por cuarta vez", dijo Pulisic. "Ha sido una temporada increíble para mí. Siempre disfruto jugando con la selección y ganando más trofeos con la selección. Por supuesto, venir aquí al AC Milan ha sido un año realmente emocionante. Lo he disfrutado mucho, así que estoy muy agradecido por ganar un premio como éste", sentenció el Capitán América.

"Si te unes a Landon en cualquier cosa relacionada con la Selección, algo estás haciendo bien", dijo Pulisic. "Es una leyenda. Le admiraba, así que estoy agradecido de estar en esa conversación. Espero seguir empujando, y ojalá no sea la última", finalizó.