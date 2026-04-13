Futbolista africano pierde la vida durante robo armado al autobús de su equipo

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El fútbol de Ghana está de luto por la muerte de Dominic Frimpong, extremo de Berekum Chelsea, quien falleció a los 20 años luego de un ataque armado contra el autobús del club cuando regresaba de un partido de la Ghana Premier League frente a Samartex.

De acuerdo con los reportes, varios hombres armados bloquearon la carretera y abrieron fuego contra el vehículo; Frimpong recibió un disparo en la cabeza y, aunque fue trasladado al hospital, no logró sobrevivir. Fue la única víctima mortal de un hecho que conmocionó al deporte africano.

Ghana lamenta la tragedia

La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) lamentó profundamente el fallecimiento del jugador y expresó sus condolencias a la familia, sus compañeros, el cuerpo técnico y la directiva del club. La entidad describió a Frimpong como un talento prometedor, comprometido con el desarrollo del campeonato local. Según los mismos reportes, el joven había llegado a Berekum Chelsea cedido por Aduana FC y acumulaba 13 partidos disputados y dos goles en la temporada, cifras que reforzaban su proyección dentro del fútbol ghanés.

El caso ha reavivado la preocupación por la seguridad de los equipos en los traslados por carretera y ha generado un amplio rechazo en la comunidad futbolística. En Ghana, la muerte de Dominic Frimpong ya se percibe como una tragedia que trasciende lo deportivo y golpea a todo un país.