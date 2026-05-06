Figuras de UCV FC hablan tras la histórica victoria en Libertadores

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El ambiente en el Estadio Olímpico de la UCV tras el pitazo final reflejaba algo más que una simple victoria; era la sensación de un punto de inflexión.

Luego de vencer a Independiente del Valle en la cuarta jornada de la Copa Libertadores, los protagonistas del conjunto universitario pasaron por la zona mixta para analizar un triunfo que los mete de lleno en la pelea por los octavos de final.

Tanto el guardameta Giancarlo Schiavone como el director técnico Daniel Sasso coincidieron en un mensaje de ambición. El nivel mostrado ante el "Matagigantes" de Ecuador no debe ser una excepción, sino el estándar para lo que resta de 2026.

Seguridad bajo palos y unión grupal

Giancarlo Schiavone, uno de los grandes responsables de mantener el arco tricolor a salvo con intervenciones providenciales, destacó la cohesión del plantel como la clave para frenar el ímpetu ofensivo del rival.

"El equipo la verdad se vio muy unido, hubo bastante comunicación y eso fue fundamental", aseguró el cancerbero venezolano de 32 años. Para él, estos tres puntos son vitales no solo por la tabla de posiciones, sino por el refuerzo anímico que supone vencer a un campeón continental.

Daniel Sasso, sin renunciar a nada

Por su parte, el estratega Daniel Sasso aprovechó la oportunidad para reivindicar el carácter de su plantilla. Consciente de que el equipo ha tenido que lidiar con la exigencia del calendario, dejó claro que la UCV no priorizará una competición sobre otra.

"Tenemos jerarquía para pelearlo, para seguir compitiendo. Nosotros no vamos a tirar un torneo por el otro. Por una mala racha, nosotros no vamos a bajar la cabeza", afirmó el técnico.

Con seis puntos en su casillero, la UCV FC se ubica en una posición expectante en el Grupo F. Aunque el cierre de la fase de grupos obligará al equipo a buscar resultados fuera de casa, la confianza extraída de esta victoria permite soñar con los octavos de final.