Figura del Barcelona defiende a Cristiano Ronaldo y manda un gran mensaje para quienes lo critican (+Declaraciones)

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la liga de Arabia Saudita en enero de 2023, muchas personas se han burlado y criticado esta decisión, asegurando que su carrera deportiva había llegado a su fin y que ya no podía competir al más alto nivel.

Sin embargo, el astro portugués hizo caso omiso a las criticas y consiguió convertirse en el máximo goleador del año natural, tras llegar a los 54 tantos, superando a jugadores como Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé en la lucha por este reconocimiento.

Ante esto, el mediocampista del Barcelona, Pedri González, estuvo conversando con el influencer español, Ibai Llanos, en su canal de Twich y abordaron varios temas como quien era su futbolista favorito o que opinaba sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En cuanto a su ídolo de la infancia confesó que habían muchos pero que, sin dudas, el que más le gustaba ver era a Andrés Iniesta, "Es mi jugador favorito de todos los tiempos. Es en el que más me he fijado. Mi padre decía que mirara a Laudrup, pero yo tenía a Andrés entre ceja y ceja”.

Por otro lado, sobre el vigente campeón del mundo, dejó claro que es el mejor deportista de la historia y que fue un placer haber compartido vestuario con él, "El mejor de la historia. Tuve la suerte de coincidir con él. Verlo entrenar era una locura. Daba mucho respeto. El primer día que lo vi en el vestuario me quedé de piedra. Fue al primero que vi”. No obstante, también mencionó que a pesar de ello, no se puede negar el gran jugador que es Cristiano Ronaldo, expresando que, "Quien diga que es malo, es tonto. Jugué contra él un amistoso con Portugal. Tengo su camiseta".

Asimismo, Ibai le preguntó cuál sería su once ideal y el centrocampista de 21 años nombró a "Ter Stegen, Alves, Piqué, Sergio Ramos, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano y Neymar. Y entrenador Luis Enrique, me encanta”.