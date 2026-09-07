Fallece futbolista venezolana que jugaba en España

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El fútbol femenino se encuentra sumido en un profundo dolor. Con 23 años, ha fallecido en España la destacada atleta venezolana Leomarys Jusehina Dávila Borjas, quien se encontraba residenciada en suelo europeo desempeñándose con gran talento en la disciplina de fútbol sala defendiendo los colores de los Jarrilleros CDF.

Conocida cariñosamente por sus compañeras, amigos y allegados como “Leo”, la joven jugadora dejó una huella imborrable en los campos de juego del balompié nacional.

Trayectoria marcada por el éxito

Su talento innato, disciplina y entrega competitiva la llevaron a protagonizar momentos memorables, resaltando de manera muy especial su consagración como campeona de la Copa Venezuela 2023 vistiendo la camiseta de la Escuela de Fútbol Menor ULA FC.

Asimismo, además de su etapa formativa y competitiva con la Universidad de Los Andes, también defendió con orgullo los colores de Estudiantes de Mérida F.C., ganándose el respeto absoluto de la afición andaluza y de todo el gremio futbolístico gracias a sus condiciones técnicas y su calidad humana dentro y fuera de la cancha.

La partida prematura de Leomarys Dávila enluta a la comunidad deportiva venezolana e internacional. Por toda Venezuela, se extienden las más sentidas palabras de condolencia, solidaridad y fuerza a sus familiares, seres queridos y a cada una de las instituciones que tuvieron el privilegio de contar con su talento y alegría.

Su legado deportivo y su sonrisa perenne perdurarán por siempre en la memoria de quienes compartieron su amor por el balón.