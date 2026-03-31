España pierde el liderato mundial en una noche gris marcada por el racismo

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La Selección Española cerró su compromiso ante Egipto con un sabor de boca amargo que trasciende lo deportivo. El empate sin goles (0-0) no solo reflejó una versión espesa del equipo nacional, sino que trajo consigo consecuencias inmediatas en el escalafón global y una mancha institucional debido al comportamiento discriminatorio de parte de la afición.

Francia arrebata el trono mundial

El empate en casa ha tenido un costo estadístico inmediato. Con este resultado, España pierde el primer puesto del ranking FIFA, posición que ahora queda en manos de Francia. La incapacidad de doblegar al conjunto africano deja a los dirigidos por la RFEF en el segundo peldaño justo antes de la gran cita mundialista.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo se vio falto de chispa. La ocasión más clara para los locales llegó casi al cierre, con un potente tiro libre de Alejandro Grimaldo que se estrelló en el travesaño al minuto 85. Por su parte, Egipto no fue un rival sencillo: Omar Marmoush estuvo a punto de silenciar el estadio en la primera mitad con un disparo que dio en el poste, demostrando que los "Faraones" llegan con la moral alta a su grupo del Mundial.

El bochorno en las gradas

Lo más preocupante de la jornada no ocurrió sobre el césped, sino en los graderíos del RCDE Stadium. Lo que debía ser un ensayo festivo se vio enturbiado por cánticos racistas y xenófobos. Un sector de la afición inició la consigna "Musulmán el que no bote", un grito que se repitió en varios tramos del encuentro y que fue dirigido directamente hacia la delegación y seguidores egipcios.

Además, el ambiente hostil comenzó desde antes del pitazo inicial con silbidos generalizados durante el himno nacional de Egipto. La RFEF tuvo que activar el protocolo antiviolencia, emitiendo mensajes por megafonía y videomarcadores para recordar la prohibición de conductas discriminatorias, mientras el personal de seguridad intervenía en los focos de conflicto. Es un recordatorio de que, a pesar de los avances, el fútbol español sigue enfrentando desafíos serios en materia de tolerancia.

La voz de los protagonistas

Tras el encuentro, Pedri mostró su frustración ante los micrófonos de la televisión local, reconociendo que el planteamiento defensivo de Egipto se les atragantó:

"Un sabor amargo, queríamos llevarnos la victoria. Son un equipo que intenta jugar, pero sin balón se meten atrás y es muy complicado entrar. Ahora hay que centrarse en nuestros clubes y esperar al Mundial que todos queremos".

Rumbo al Mundial 2026

A pesar del empate, Egipto se marcha con sensaciones positivas tras aguantar el resultado incluso con 10 hombres tras la expulsión de Hamdi Fathy. Los africanos se preparan para el Grupo G, donde enfrentarán a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

España, por su parte, deberá ajustar piezas antes de viajar para encabezar el Grupo H. Sus rivales en la fase de grupos serán Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en un camino que ahora iniciará desde el segundo puesto del mundo, pero con la presión de recuperar el brillo perdido en este último amistoso.