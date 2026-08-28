Erling Haaland se luce con un doblete con el Manchester City

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El Manchester City continúa afinando su maquinaria en el arranque del campeonato doméstico. En su visita a la siempre complicada cancha del Crystal Palace, los dirigidos por Enzo Maresca se impusieron con un contundente 1-4 que deja claras sus intenciones en la nueva temporada de la Premier League.

El encuentro tuvo dos claros protagonistas sobre el césped de Selhurst Park. El ariete noruego Erling Haaland ratificó su idoneidad con el gol al despacharse con un doblete, mostrando su faceta más letal dentro del área.

A su festival anotador se sumó el talento creativo de Rayan Cherki, quien también firmó un por partida doble, comandando con autoridad las transiciones ofensivas del conjunto celeste y desarmando por completo el entramado defensivo local.

Con la mirada puesta en el futuro

La transición tras el cierre de la exitosa era comandada por Pep Guardiola se presagiaba como un desafío complejo para la institución mancuniana. Sin embargo, la respuesta sobre el terreno de juego ha sido inmejorable: dos triunfos en dos partidos disputados en este inicio liguero.

Esta exhibición en territorio londinense sirve además como una magnífica reacción anímica para el plantel, dejando atrás el tropiezo sufrido en la Community Shield ante el Arsenal y consolidando la confianza en el nuevo proyecto táctico.

Con la pegada intacta y la ambición renovada, el Manchester City carbura a pleno rendimiento en la cima del fútbol inglés.