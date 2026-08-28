Cristiano Ronaldo vuelve a marcar: ¿Cuántos goles le faltan para los 1000?

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El apetito competitivo del máximo goleador de todos los tiempos parece no conocer límites. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de pisar el área rival y marcar diferencias.

El delantero portugués fue el gran protagonista en la sufrida victoria del Al-Nassr, que se impuso por 2-1 ante el Al Taawon tras firmar una valiosa remontada en la Saudi Pro League.

En el amanecer de la segunda mitad (minuto 50), apareció el instinto depredador del capitán de la Selección de Portugal para conectar el tanto que sentenció el triunfo y le otorgó los tres puntos a su equipo.

Con esta nueva anotación, Cristiano alcanza los 978 goles oficiales en su carrera profesional. No obstante, el astro luso ha reiterado en múltiples ocasiones su ambición de redondear la gesta y alcanzar la cifra mítica de los 1000 tantos, un objetivo para el cual le restan actualmente 22 goles.

¿El "último baile" rumbo al récord?

La carrera contra el tiempo añade un atractivo especial a la presente campaña. En declaraciones recientes, el propio atacante ha deslizado que es muy probable que esta sea su última temporada antes de colgar las botas, por lo que la gran incógnita del planeta fútbol radica en saber si el legendario "7" logrará coronar su carrera rompiendo la barrera de los mil goles antes del retiro definitivo.

Con cada partido, Cristiano Ronaldo continúa reescribiendo los libros de historia, manteniendo en vilo a millones de fanáticos que sueñan con ver la culminación de una hazaña irrepetible.