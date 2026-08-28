¿Cómo fue el estreno de Andrés Iniesta como entrenador?

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En estos tiempos ya es normal escuchar que las leyendas del fútbol ahora han asumido responsabilidades en los banquillos como entrenadores. Uno de los más recientes en aventurarse en este camino es Andrés Iniesta.

El histórico de Barcelona y campeón del Mundo en 2010 con España vivió este viernes 28 de agosto su primera experiencia oficial con el club que le ha dado su primera experiencia: el Gulf United.

Lamentablemente para él su primera vivencia no terminó con pie derecho, tras cae derrotado ante Al Fujairah (4-3) en la Segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

La entidad había quedado libre en la primera jornada del torneo dada la confección de la categoría, que cuenta con 15 equipos, lo que obliga a que un club deja descansar por fecha.

¿Cómo fue transcurrir del primer partido de Andrés Iniesta?

El duelo mostró unos primeros instantes de ida y vuelta, con mucha intensidad. Bosco, al minuto 16' empató las acciones para los dirigidos por la leyenda culé.

Antes el Gulf United estaba abajo en el marcador por gol de su compañero Atanda en propia puerta. A los cinco más tarde Al Fujairah se fue adelante con gol de Lajthia.

En el epilogo de la primera parte, acercándose al descanso, Afobe empató nuevamente la pizarra para los de Andrés.

John Fraki adelantó al equipo de la localía, Atanda igualó las acciones y cuando parecía que ese sería el desenlace final, Saeed se erigió como el héroe para el definitivo 4-3, que significó la primera derrota para el equipo de Andrés Iniesta.